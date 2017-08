Mehhiklanna tegi Pärnusse Via Balticu

"Via Baltic" võtab vaatlus alla varsti juba pea 30 aastat tagasi aset leidnud toona suurima kodaniku algatusel põhineva aktsiooni, Balti keti, mille eesmärgiks oli seista Balti riikide iseseisvuse eest. Yahred tõstab oma performance'is küsimusi rahvuse, vabaduse ja piiride ümber.

Samuti ajaloomällu talletunud sündmust taaskehastades tekib paratamatult esile küsimus, kuidas me sündmust mäletame. See võib erineda nii isiklikul kui ideoloogilisel tasandil. Teise kultuuriruumi taustaga Yhared omab justkui puhast pilku sündmusele ja võib meie jaoks hoopis teist tähendust ja perspektiivi avada. Nende mõtete esile kerkimiseks kasutab Yhared eelkõige keha, mis on vahendiks sellel teemal rääkimisel. Metafoorseid tähenduskihte lisab performance'is kasutusele tulev suhkur, mis tema jaoks baltimaadele iseloomulikku lund sümboliseerib.

Niña Yhared tegutseb performance-kunstnikuna, olles läbi viinud vähemalt 80 erinevat performance'it nii Mehhikos kui mujal maailmas. Yharedi huviks on oma tegevuspraktika käigus uurida lähemalt naiseks olemist, naise emantsipeerumist ja selle võimalikkust. Ühtlasi soovib ta vaadelda kuidas globaalsel tasandil on naiseks olemisel olnud ajalooliselt ühisjooni, püüdes kaardistada selle sotsiaalseid, füüsilisi ja nähtamatuid piire.

Selle uurimuse läbi viimiseks on Yhared intervjueerinud mitmeid erinevaid naiskunstnikke maailma eri paikades ning tulemuse vormistamiseks on ta kasutanud oma keha. Akadeemilisem uurimus on koondatud tema doktoritöösse, mis kannab pealkirja „Feminine Migrations. Blog of the performative creation of women artists in transit, in the global scene of the century XXI“ ning millest kontseptuaalselt tema "Map on my skin" seeriasse kuuluvad. performance'id on lähtunud.

Eesti seisukohast on tähtis, et Yahred on koostööd teinud ka Non Grata kollektiiviga, korraldades festivali Diverse Universe ja projekti “Via Baltic” Okapi galeriis.

Näitusel tulevad eksponeerimisele performance'i fotojäädvustused ning videoinstallatsioon.

Näitus jääb avatuks 23. septembrini.