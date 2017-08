Kristjan Järvi dirigeerib noorteorkestrit Euroopa kuulsatel festivalidel

19. -- 23. augustil mängivad noored muusikud oma uut kava „Baltic Folk“ Rootsis, Saksamaal ja Itaalias, millele järgneb 25. augustist 29. augustini neli kontserti teise, varasema kavaga pealkirja all „Waterworks“ vaid Saksamaa festivalidel.

Esimene kontsert leidliku pealkirjaga uuest kavast „Baltic Folk“ leidis aset 19. augustil Rootsis Gotlandi saare pealinnas Visbys, mis on tähtis paik orkestri sünniloos kümme aastat tagasi, samas ka tänavune residents, kus kuuel päeval leidsid Kristjan Järvi käe all aset uue kava proovid. Avaõhtul mängiti Visby Strand Congress Hallis, oltseülekandega televisioonis. Kava „Baltic Folk“ avab Arvo Pärdi hümnilaadne orkestripala „Swansong“, 2014. aastal orkestrile seatud koorioopusest „Littlemore tractus“.

Õhtu esipooles mängib Sergei Rahmaninovi Klaverikontserti nr 2 c-moll op. 18 vaid 15-aastane vene pianistitäht Aleksandr Malofejev. Järvi peab seda klaverikontserti kõige venelikumaks (folgilähedasemaks!) muusikaoopuseks legendaarse helilooja-pianisti Rahmaninovi loomingust. Kava teise poole sisustab aga Igor Stravinski 1945. aastast pärit orkestrisüit balletimuusikast „Tulilind“ (ballett on kirjutatud 1910. aastal Pariisis), tugevate vene folkloori (vene muinasjutu) mõjutustega muusikateos, päratult keeruline toimetulekuks isegi kogenud orkestrantidele.

Noorteorkestri teine kontsert kavaga „Baltic Folk“ mängiti Saksamaal Wiesbadeni Kurhausi Friedrich von Thierschi saalis 30. Rheingau juubelinumbriga muusikafestivali (24. juuni – 2. september) programmis 20. augustil.

Kontserdi kandis üle mainekamaid klassikalise muusika kanaleid Medici TV, seda sai ja saab edasi jälgida ka festivali kodulehelt.

Nüüd kirjutab „Tulilinnu“ kahe toimunud ettekande järel mulle maestro Neeme Järvi, kes on oma ligi kuue aastakümne pikkuse dirigendikarjääri jooksul juhatanud igasuguseid orkestreid ja kõikvõimalikku põnevat muusikat: „Nad mängisid seda teost peast, ilma pultideta ja nootideta! See on tõeline ime, ja ennekuulmatu asi!“

Tänasel kolmapäeval, 23. augustil kõlab „Baltic Folk“ kui noorteorkestri austusväärne etteaste Põhja-Itaalias Merano muusikanädalate avaõhtuna, sedapuhku viimast korda.

Augustikuu viimasel nädalal annab Baltic Sea Philharmonic Kristjan Järvi käe all veel neli kontserti orkestri eelmise, maikuul toimunud ringreisi kavaga „Waterworks“: 25. augustil Berliini kontserdimajas sarjas „Young Euro Classic“, 26. augustil Usedomi muusikafestivalil Peenemündes, 27. augustil Martin Lutheri linnas Wittenbergis ning 29. augustil Hamburgi uue kontserdimaja Elbphilharmonie' saalis. „Waterworks'i“ kava püsiteosteks on meie kaasaja ühe enammängitava helilooja Philip Glassi Viiulikontsert nr 2 (The American Four Seasons) Mihhail Simonjaniga solistina ning Glassi „Aguas da Amazonia“ Charles Colemani orkestreerituna. Kava avateosed varieeruvad – Berliinis, Wittenbergi lossiplatsil ja Hamburgis Gene Pritskeri/G. F. Händeli/Colemani „Water Music“, Peenemündes Carl Nielseni Süit keelpillidele op. 1. Philip Glassi muusika esitustega teeb Kristjan Järvi koos noortega kummarduse heliloojale tema 80. sünnipäevaks.

Põgusalt külastas Kristjan Järvi ka Pärnu muusikafestivali, et kuulata isa Neeme juhatatud kontserti.

Ka Paavo Järvi on praegu turneel, debüütreisil Eesti Festivaliorkestriga. Vaatame, kuidas dirigentidest vennad on kenasti kõrvuti Euroopa tähtsamatel muusikalavadel: 19. augustil Kristjan Gotlandil Visbys ja Paavo Soomes Turu festivalil, 20. augustil Kristjan Saksamaal Wiesbadenis, 22. augustil Paavo Taanis Kopenhaagenis, 23. augustil Kristjan Itaalias Meranos, 24. augustil Paavo Stockholmis, 25. augustil Kristjan Berliinis...