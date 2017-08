Videokunstnik Kai Kaljo pöördub tagasi maalikunsti juurde

Kai Kaljo on rahvusvaheliselt tunnustatud videokunstnik, kelle esimesest, 1997. aastal valminud videoteosest "Luuser" sai lausa mööda suuri näitusi käiv hitt. 2011. aastal tegi Anna-Stina Treumund sellele remake’i.

Tema töid iseloomustab emotsionaalsus, isegi poeetilisus, mis toob vaatajani läbitunnetatud sõnumi. Suur osa tema tööde ainestikust on elust enesest, kunstnik on osanud olla õigel ajal õiges kohas, pööranud tähelepanu millelegi, mida enamik möödujaid kas üldse ei ole märganud või on kustutanud järgmisel hetkel mälust. Ta on jäädvustanud selle videolindile ning seetõttu äratanud uuele elule.

Kaljo kunstihariduslik taust on aga maalikunst, õlimaali kõrval on ta viljelenud ka vitraaži ja teisi Kakskümmend aastat tagasi tundis ta, et maalikunst on ammendanud. Vabaduse galerii profiilist tingituna otsustas ta aga pöörduda tagasi maalikunsti juurde, et vaadata tagasi, mõtiskleda möödumise ja vanaduse üle.

1997. aastal, kui Kai Kaljo oli 37-aastane, eksponeeris ta samas galeriis maalikunstnikku kappi - 56 sahtliga kartoteegikappi, mille igale sahtlile oli maalitud mõne tuntud maalikunstniku teose fragment. Nüüd andis ta endale ülesandeks kuu jooksul maalida 56 pilve, et jälgida, kuipalju unustatud oskused selle aja jooksul taastuvad ja kas soov maalida kasvab või kaob.

Maaliinstallatsiooni kõrval on vaadata fotoseeria "Surma matemaatika" (2012), selle esimene pilt on tehtud kümme päeva enne kunstniku ema Mia Kaljo surma, teine tegelane kunstniku nimekaim Kai Kaljo (1877 -1906) elab edasi ka uues, spetsiaalselt selle näituse tarvis tehtud videos "Isegi nimi on mõnikord sama", mis valminud koostöös Tallinna Linnamuuseumi fotokoguga.

Näitus jääb Vabaduse galeriis avatuks 13. septembrini.