Teater otsib osatäitjaid noortelavastusse

Novembris toob Polygon Teater Vaba Lava teatrikeskuses lavale noortelavastuse, kus kõrvuti kutseliste näitlejatega oodatakse noori mängima neid endid. Lavastuse sisu pakub palju äratundmisi omaealistest ja vorm veel palju põnevamat, kombineerides sõna, liikumist, valgust ja MC/DJ oskuste kasutamist laval.

Casting osatäitjate leidmiseks toimub 9. septembril algusega kell 12 Vaba Lava teatrimaja väikeses saalis, Telliskivi Loomelinnakus aadressil Telliskivi 60a, C1-hoone, Tallinn.

Oodatud on nii noormehed kui neiud. Eelnev kokkupuude teatriga ja esinemiskogemus on soovitav, kuid mitte nõutav. Kasuks tulevad ka tantsimine, laulmine, muusikaloome oskus või DJ-kogemus.

Castingul osalemiseks on vajalik eelregistreerumine kodulehel.

Näidendi autoriteks on tuntud noortekirjanik ja seriaaliautor Aidi Vallik ning näidendivõistluse 2011 võitja Piret Jaaks. Põnev autorite kombinatsioon toob vaatajani haarava ja kriipiva sündmustiku ühe tavalise koolitüdruku elust täna Tallinnas. Neile sekundeerivad endisest punkarist lavastaja Tamur Tohver, kes sai varases nooruses tuntuks omaaegses noortelavastuses "Uus poiss”. Samuti omaaegsest punkansamblist Vennaskond välja kasvanud helilooja Mait Rebane, kes kirjutas igati haaravad helimaastikud. Nende nägemusest ei puudu ka tänane protest kivinenud ülalt-alla vanemlikku suhtumise vastu. Kunstnikuna lööb kaasa Kalju Kivi. Lavastusmeeskond loob askeetliku, kuid efektse mängukeskkonna.

Realistlikult emotsionaalse ja pingelise lavastuse tegevus hargneb täna. Isaga elav peategelane Stella satub intriigi kahe koolikaaslasest venna vahele. Käivitub ettearvamatu ja kohati ohtlik sündmustik, mis loob läbi huumori ja põneviku uue kvaliteedi nii noorte tärkavasse maailmavaatesse kui nende suhetesse oma vanematega. Tunded, mootorrattad, portaalide trikid, sõbrannad ja armumine. Kohati hell ja kohati kompromissitult otsene suhtlus tuleb meile kõigile ette - ja mitte alati ei põhjusta seda murdeiga!

"Kõik Normaalsed Inimesed, KNI" esietendub 14. novembril Vaba Lava teatrikeskuses.

Polygon Teater ja Teatrikool on Vaba Lava asutajaliige ja tegutseb alates aastast 2008. Kuulub International Platform for Performer Training liikumisse kui on ka Theatre and Performance Research Association liige. Erinevalt enamusest Eesti teatritest ei ole Polygon Teater Eesti Vabariigi püsitoetuse saaja.