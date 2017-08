Eesti kunstiklassikud rändavad Soome

"On väga hea meel, et reisimise ja loomise teemadega tegelev näitus, mida 2016. aasta suvel suure publikumenuga eksponeerisime Eesti kunstimuuseumi filiaalis Adamson-Ericu muuseumis Tallinna vanalinnas, on saanud võimaluse järeleluks Helsingis. Eesti kunstnike Euroopa suurlinnades valminud teosed peaksid pakkuma rahvusvahelisele vaatajaskonnale rikkalikult äratundmisrõõmu, Eesti linnade vaated seal kõrval aga tutvustama kohalikku miljööd ja kultuurilugu,“ kommenteerib väljapanekut kuraator Kerttu Männiste.



Eesti suursaadik Margus Laidre sõnas, et aastal, kui Eesti on Euroopa Liidu eesistujamaa, tasub meenutada, et eesti kunstnike reisid Euroopasse 20. sajandi esimesel poolel olid orgaaniline osa tolleaegsest eesti kunstielust. "Eesti kultuuriruum kuulus juba siis iseenesestmõistetavalt Euroopasse.“

Pariisi rolli Eesti kunstnike töödes 20. sajandi esimesel poolel on raske üle hinnata. Linn võlus kunstnikke oma arhitektuuri ja valguse, rikkalike muuseumikollektsioonide ja kaasaegsete kunstiarengutega. Pariisis kunstnikest on näitusel eksponeeritud Eesti klassikalise modernismi kesksete autorite Aleksander Vardi, Eduard Ole, Andrus Johani, Karl Pärsimäe jt teosed.

Näitusel eksponeeritud teosed pärinevad Eesti kunstimuuseumi, Tartu kunstimuuseumi ning Underi ja Tuglase kirjanduskeskuse kogudest.

"Valguse linn. Eesti kunstnikud Euroopa suurlinnades" jääb saatma Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi.