Viiendat sünnipäeva tähistav Viljandi Music Walk avaldas kava

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

The Fall "New Facts Emerge" (Cherry Red) 7/10

15.–17. septembrini peetav Viljandi Music Walk on pehme maandumisplats suvisele festivalipublikule, kes suvistel pidudel hoo sisse saanuna veel enne sisehooaja algust ja rahulikumat talveperioodi väikelinnamiljöös oma lemmikartistid üle kuulata saavad. On terve nädalavahetus muusikat, üldse mitte kontsertide andmiseks mõeldud paigad ja neid omavahel ühendav trajektoor. Lisaks muusikale ja jalutamisele saab VMW raames osa ka paljust muust programmivälisest, mis toimub sügisese väikelinna kõrvaltänavates ja salahoovides.

Päeva lõpetab pidu Ametite maja kahes saalis, kus saab osa kahest kontserdist ning öödiskost. Peagi ajalooks saava maja ülemises saalis esinevad harilikule, kuid vähelevinud ossipopile keskendunud Mees Inc. ning Glasgowst ja Londonist kohale lendav Sacred Paws. Sacred Pawse näol on tegemist Euroopa alternatiivskenes kõrgelt hinnatud uue tulijaga, kelle albumit „Strike A Match“ on saatnud kriitikute ovatsioonid ja soe vastuvõtt. Tunnustusest annab märku ka värskelt võidetud Šotimaa aasta albumi tiitel. Alumise saali pika DJ-laua taha võtavad ritta DJ-d Eiki ja Madis Nestor ning Hooligan Hamleti liikumise DJ-kooslus Rytm.

Pärast kontserti, kell 22.00 loob Jaani kiriku valgetele seintele valgus- ja heliinstallatsiooni viljandlastele varasematel aastatel Pika tänava tamme all ja Kassisabal vaatemänge pakkunud kunstnik Kristjan Suits. Installatsioon põhineb QQ/ Viljandi kunstifestivali raames Kondase keskuses 6. septembril avataval näitusel „Viljandi klassikalises kunstis“, kuhu vaatamiseks tuuakse erinevatest kunstimuuseumidest kokku tööd, millel on Eesti parimad kunstnikud läbi aegade kujutanud Viljandit.

16. septembri hommikupoolikul muutub kogu linn aga laadaplatsiks. Kell 11 algab neljas ülelinnaline tänavaturgude päev kuhu on ühele või teisele poole letti oodatud kauplema kõik viljandlased ja linna sõitnud külalised. Festivali põhiprogramm saab alguse kell 15, kui lossimägede tavatrajektoorist pisut eemale jääval Filosoofide allee juures asuvas pargis astub lavale Erki Pärnoja kavaga „Efterglow“. Selle kontserdiga tähistab oma 734. sünnipäeva ka Viljandi linn, mis puhuks on puude alla kaetud tordilaud.

