Rain Lõhmus annetas Eesti Rahvuskultuuri Fondile miljoni euro väärtuses LHV aktsiaid

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

The Fall "New Facts Emerge" (Cherry Red) 7/10

1991. aastal asutatud Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond juures on tänase seisuga 176 allfondi ning 9 allfondi on loomisel. 2017. aasta sügisel jagab Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond 28. korda stipendiume ja toetusi kultuuri, hariduse, teaduse ja spordi toetuseks. Taotluste vastuvõtt 1. september kuni 16. oktoobrini.

Oma senise tegevusaja jooksul on Rain Lõhmuse fondist jagatud stipendiume õpinguteks kahekümne kahele noorele andekale Eesti kultuuritegelasele. Rain Lõhmuse fondi stipendiaatide hulgas on sellised inimesed nagu Rahvusooper Estonia solist Andres Köster, Bambergi Sümfooniaorkestri soolotšellist Indrek Leivategija, rahvusvaheliselt tunnustatud viiulimängijad Anna-Liisa Bezrodny, Juta Õunapuu, Mari Poll ja Melissa Jõesaar, pianist ja dirigent Jaan Ots, tekstiilikunstnik Kadri Klampe, fotokunstnik Paul Kuimet, koorijuht Janne Fridolin, režissöör Moonika Siimets jpt.

