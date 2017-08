Tallinnas üks teater juures

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

The Fall "New Facts Emerge" (Cherry Red) 7/10

Sügisel saab näha ka Von Glehni Teatri lavastusi. Etendub Margus Prangeli lavastatud "Pesukaru pidupäev", "Viimne pidu" ja värskelt valmiv sketšikava "Näkid õngitsemas". Samuti on iga kuu Glehni teatri laval üks tuntud stand-up koomik. Avaetenduse annab Tõnis Niinemets 28. septembril oma ülimenuka power up comedy'ga "Homme on täna".

Esimest korda Põhja-Euroopa esinev Southernman Robbie on Rumeenia kantri-bluusi laulja, kitarrist ning laulukirjutaja, kelle suurimad eeskujud on deltabluusi pioneerid Skip James ning Mississipi John Hurt.

