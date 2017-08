Kultuuriminister Indrek Saar on Eesti loomeettevõtjatega visiidil Rootsis

24. ja 25. augustil viibib kultuuriminister Indrek Saar koos mitmete Eesti loomemajanduse valdkonna ettevõtjate ja investorite delegatsiooniga visiidil Rootsis Stockholmis. See on esmakordne kultuuriministeeriumi eestvedamisel korraldatud äridelegatsiooni visiit.

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul peab riik pidevalt otsima uusi võimalusi, kuidas veelgi enam aidata ettevõtjatel jõuda välisturgudele ning tuua Eestisse investeeringuid. „Kultuuriministeerium vastutab loomemajanduse edendamise eest ning seetõttu on äridelegatsiooni visiidi ja kultuuridiplomaatia ühendamine loomulik samm. Visiidi esmane eesmärk on pakkuda Eesti ettevõtjatele võimalust tutvuda Rootsi edulooga ja aidata neil leida koostööpartnereid. Lisafookuses on Narva ning me soovime seda suure potentsiaaliga linna tutvustada Rootsi investoritele,” lisas Saar.

Visiidil kohtutakse Rootsi majandus- ja innovatsiooniministeeriumi ning Rootsi Välisministeeriumiga esindajatega, teenuse disainiga tegeleva ettevõttega Transformator Design, telekommunikatsiooniettevõtte Telia DviX innovatsiooniüksusega ja mitmete teiste organisatsioonide esindajatega. Lisaks kohtub kultuuriminister Indrek Saar Eesti kogukonnaga Rootsis ning Eesti ja Rootsi loomeettevõtted on kutsutud Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi kontserdile Berwaldhallenis ning vastuvõtule Fotografiska muuseumis.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluskeskuse valdkonnajuhi Sven Auliku sõnul on Rootsi tuntud kui innovaatilise loomemajanduse edendajana ning on Eestile üks olulisimaid majanduspartnereid. „Äridelegatsiooni visiidi eesmärk on tugevdada mõlema riigi loomemajandusettevõtete ja -organisatsioonide koostööd, et luua alus edasisteks tihedamateks kontaktideks ja ärivõimalusteks,“ sõnas Aulik.

Kultuuriministeeriumi ja EASi koostöös kokku pandud delegatsiooni kuuluvad Eesti Disainikeskuse, Tallinn Film Wonderland’i, AS Tallink Group’i, PRFoods ASi, Tallinn Music Weeki, Music Estonia, Telliskivi Loomelinnaku, GameFounders OÜ, Allianss Arhitektid OÜ, Idea OÜ, Narva Gate OÜ, Telia Eesti OÜ, Brand Manual’i, Siena Capital Partners’i ja Arvo Pärdi Keskuse esindajad ning Narva linna peaarhitekt.

Visiiti kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist loomemajanduse arendamise meetmest.