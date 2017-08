Teatrisari "Sajandi lugu" toob Ugalasse hipid, revolutsiooni ja armastuse

„Hipide revolutsioon“ on Ugala teatri ja teatriühenduse R.A.A.A.M. ühislavastus EV100 teatrisarjas „Sajandi lugu“, mille toimumisaeg on 1970–1980. Esietendus on Ugala teatri suurel laval 3. veebruaril 2018.

Lavastus räägib Eestist pärit hipide psühhedeelsest rännakust Nõukogude Liidu südamesse, eesmärgiga purustada totalitaarne režiim.

Kolmapäeval, 23. augustil tutvustasid lavastaja Juri Kvjatkovski ning kunstnik Oksana Peretruhhina Ugala teatris poole aasta pärast esietenduva lavastuse eelkavandeid. Lavastust tutvustades tõi Kvjatkovski välja peamiste märksõnadena „laulud“ ja „armastus“, sest „armastus on ju see, mis päästab maailma“.

Kvjatkovski jaoks on hipiliikumine 20. sajandil ajajärk, mis eeskätt seostub vabaduseihalusega, inimeste püüdlusega vabaduse poole. „Minu enda elus oli taoliseks vabaduseihaluse perioodiks aeg, kui ma olin 16–22-aastane," rääkis ta. "Aga nüüd tunnen justkui selle ihaluse sisemist taassündi. Ma tajun kapitalismi ja globaliseerumise pealetungi. Inimene on justkui mingite olude pantvang. Mina olen mingite endast sõltumatute olude pantvang. Ja see sunnib mind tegelema oma sisemiste hirmudega ja püüdlema sisemise vabaduse poole. Tegeledes hipitemaatikaga, hipiliikumisega Nõukogude Liidus, saan ma lavastajana seda enda jaoks mõtestada.“

Kui näidend jälgib noorte hipide püüet muuta kehtivat riigikorda, siis lavastaja Kvjatkovski hinnangul on põhjust taoliseks muutuseihaluseks ka tänapäeval: „Eeskätt oleks tarvis ületada see tõke, mis on erinevate riikide inimeste vahel. Mulle tundub, et justkui ühes riigis elavad inimesed mõtlevad, et teises riigis elavad inimesed on süüdlased selles, mis kunagi ammu juhtus. Ma näen nõukogude aja jälgi ja sellest ajast pärit probleeme ka oma riigis ning need häirivad mind täpselt samamoodi nagu eestlasi siin. Kuidas arendada kahe riigi inimeste vahelist suhtlust ja koostööd ilma selle taagata? See on küsimus.“

Lavastaja Juri Kvjatkovski on lõpetanud Moskva Kunstiteatri Kõrgema Teatrikooli ning on loomingulise ühenduse Le Cirque de Charles La Tannes asutaja. Kvjatkovski on korduvalt nomineeritud Kuldse Maski ja Peterburi teatripreemia Kuldne Sofitt auhindadele.

Kvjatkovski lavastaja käekiri sisaldab endas rohket valdkondadeülest eksperimenteerimist, põimides omavahel nii kaasaegse tsirkuse esteetikat, muusikat kui ka filmikunsti. Eesti publiku jaoks on see esmakordne kohtumine Kvjatkovskiga.