Galerii ja video: Kaasaegsed rännuteed Kumus

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

The Fall "New Facts Emerge" (Cherry Red) 7/10

Näitus annab pildi rändamise erinevatest sihtidest, näiteks Wojtseh Gilevitsi video "Maalikunstniku maal" näitab kunstnikku maalimas eri paigus, ilma et vaataja saaks teada, mis sellel maalil on.

"Alkoholituristid on need eksportpurgid sinna viinud, Soomes nende eest raha ei saa ja inimesed pole motiveeritud neid tagastama ja ma otsustasin, et teen nendest parve või laeva, kuidas kellelegi, ja sõidan sellega tagasi Eestisse," sõnas Koplimets.

Kuraator Magdalena Moskalewiczi sõnul rahuldab reisimine, eriti kui tuled kinnisest ja homogeensest ühiskonnast, sinu iha mitmekesiduse järele. "Reisimine annab meile võimaluse kohata teistsuguseid inimesi, paiku ja kohti ja see on väga vajalik kogemus igaühele tänapäeval," rääkis Moskalewiczi "Aktuaalsele kaamerale".

Kõik teosed on valminud pärast 2000. aastat ja autoriteks on Poola, Tšehhi, Slovakkia, Ungari, Venemaa, Serbia, Albaania, Kosovo, USA, Ühendkuningriigi ja Eesti kunstnikud.

