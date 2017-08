Vanemuine sõidab Hiina

Shanghai ooperimajas etenduva „Aida“ muusikajuht ja dirigent on Xu Zhong, lavastaja ja lavakunstnik Jean-Louis Grinda, valguskunstnik Roberto Venturi, kostüümikunstik Francoiuse Raybaud, koreograaf Eugenie Andrin, koormeister Piero Monti, rahvusvaheline solistide koosseis.

Vanemuise teatrijuht Toomas Peterson: Vanemuise teatrile on suureks tunnustuseks, et meie koori on kutsutud osalema sellises maailmatasemel produktsioonis. Tegemist on lavastusmeeskonnaga, keda me ilmselt niipea ei suuda Eestisse midagi lavastama tuua. Ühtlasi laob seekordne koostöö vundamendi järgmiste projektide õnnestumiseks - läbirääkimised on alanud nii Vanemuise balleti gastrolliks Shanghais ja Pekingis 2018. aasta sügisel kui ka Eesti materjali lavastamiseks meie tantsijate ja Hiina lavastusmeeskonnaga Tartus aasta hiljem.

Shanghai ooperiteater asutati 1956. aastal ja tegemist on ühe kõrgematasemelisega nüüdisaegsetest Hiina muusikateatritest. Shanghai ooperiteater gastroleerib üle maailma muuhulgas 2018. aastal antakse etendusi Saaremaa ooperipäevadel. Kaasa tuuakse tantsugala ja kaks ooperit – Bizet „Carmen“ ja Wen Deqingi „Riskantne mäng“.

Shanghai ooperimaja direktor Xu Zhong on rahvusvaheliselt tuntud Hiina pianist ja dirigent. Lisaks Shanghai ooperimaja tegevdirektori ametile tegutseb ta Iisraeli Haifa sümfooniaorkestri muusikajuhi ja peadirigendina ning Fondazione Arena di Verona vastutava direktorina. Aastatel 2012 – 2015 oli ta Teatro Massimo Bellini muusikajuht ja peadirigent. Xu Zhong on teinud koostööd ülemaailmselt tunnustatud muusikutega, kelle hulgas on ka Neeme Järvi.

Vanemuise ooperikoori osalemine Shanghai ooperiteatri lavastuses „Aida“ saab teoks tänu Eesti ja Hiina Rahvavabariigi vahel tihenenud kultuuridiplomaatilistele suhetele, mille arendamisega on kultuuriministeerium viimastel aastatel tõhusalt tegelenud.

"Shanghai on Hiina kultuuri metropol. See, et Vanemuise ooperikoor on kutsutud osalema väärika Shanghai ooperiteatri lavastusse on hea näide kahe väga erineva suurusega riigi kultuurialase koostöö võimalikkusest. On hea meel, et koostöö toimib kahesuunaliselt ning loodetavasti aitab see kaasa ka suhetele teistes valdkondades," ütles kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene