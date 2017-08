Arvo Valton eestindas udmurdi kirjanduse tähtteose

Tõnis Arjus: „Linna ei saa elavdada inimesteta. See ei tähenda, et kogu jõeäär peaks olema täis ehitatud, kuid praegu on siin linnaehituslikku tihedust ilmselgelt liiga vähe.“

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

Indrek Kofi lasteraamatu „Kirju koer“ (eesti keeles 2014) tõlkis mari keelde Svetlana Arhipova-Grigorjeva, kes on vahendanud mari lastele Eno Raua, Ellen Niidu ja Arvo Valtoni teoseid. Raamatu on illustreerinud Marion Undusk, kes tegi pildid ka algupärandile. Mari keeles ilmus raamat Kultuurkapitali allfondi Traducta toel.

„Vana Multan“ on udmurdi kirjaniku Mihhail Petrovi (1905-1955) loomingu peateos. Udmurdi keeles ilmus romaan 1954.aastal. Romaan räägib Multani kohtuasjast aastatel 1894-1895, kui Venemaa võimud algatasid nõiajahi Multani küla meeste vastu, et luua näidisprotsess neile väikerahvastele, kes ei soovinud täielikult vastu võtta vene õigeusku.

