Galerii: Uudistemaja sissepääsu juurde paigaldati Felix Moori skulptuur

Tõnis Arjus: „Linna ei saa elavdada inimesteta. See ei tähenda, et kogu jõeäär peaks olema täis ehitatud, kuid praegu on siin linnaehituslikku tihedust ilmselgelt liiga vähe.“

Zürii valis Mare Mikofi ja Aleksander Jakovlevi töö "MO:RF", kuna kavandi ideeline ja vormiline lahendus on omanäoline ja tunnustas esitajate kontseptuaalse idee selgust. Kavandi kunstiline tase lõi eelduse, et ka lõpptöö teostatakse professionaalselt. Kavandi esteetika sobib hästi uudistemaja igapäevase sisuga ning iseloomustab hästi raadioreporter Felix Moori.

