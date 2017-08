Nunne tänaval asunud Edward von Lõnguse tänavakunstiteos värviti üle

Tõnis Arjus: „Linna ei saa elavdada inimesteta. See ei tähenda, et kogu jõeäär peaks olema täis ehitatud, kuid praegu on siin linnaehituslikku tihedust ilmselgelt liiga vähe.“

Sein ei jää aga tühjaks, vaid Edward von Lõngus maalib pildi uuesti. "Kõik on kontrolli all ja midagi halba pole me teinud," selgitas Palsner.

Tallinna kesklinna valitsuse linnakeskkonna osakonna juht Aigar Palsner ütles Delfile antud kommentaaris, et taies oli soditud ning rikutud ja Elektrilevi värvis seina ära, et tagada oma vara korralik väärikas väljanägemine.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel