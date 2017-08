Galerii: avati Kai Kaljo näitus "Vanadus@vabadus"

1997. aastal, kui Kai Kaljo oli 37-aastane, eksponeeris ta Vabadus galeriis maalikunstnikku kappi - 56 sahtliga kartoteegikappi, mille igale sahtlile oli maalitud mõne tuntud maalikunstniku teose fragment. Nüüd andis ta endale ülesandeks kuu jooksul maalida 56 pilve, et jälgida, kui palju unustatud oskused selle aja jooksul taastuvad ja kas soov maalida kasvab või kaob.

"Ma ei signeerinud ühtegi, et mitte jätta muljet nagu saaks ühe kuuga kõik tagasi teha. Ma tegin mõnda mitu korda üle - kui ühel hetkel tundus mõni juba päris OK, siis järgmisel hetkel oli tunne, et ei kõlba kuhugi. See näitab, et hakkab tagasi tulema ja nüüd ma võtsin uue eesmärgi, et teeks ühe aasta ja siis vaataks, mis sellest tuleb," rääkis Kaljo "Aktuaalsele kaamerale".

Maaliinstallatsiooni kõrval on väljas fotoseeria "Surma matemaatika" (2012), selle esimene pilt on tehtud kümme päeva enne kunstniku ema Mia Kaljo surma.

"Ta ise väga tahtis, sest eetiline aspekt on mulle oluline. Ma ei kasutanud teda ära, endal oli ka kõhe, selline mõte tuli pähe, aga ta on alati toetanud minu kunstitegemist ja oli väga nõus," rääkis Kaljo.

Teine tegelane, kunstniku nimekaim Kai Kaljo (1877 -1906) elab edasi ka uues, spetsiaalselt selle näituse tarvis tehtud videos "Isegi nimi on mõnikord sama", mis valminud koostöös Tallinna Linnamuuseumi fotokoguga.

Video sai alguse juhuslikult avastatud fotost nimekaimust.

"Ma ei tea, kui vana ta seal pildil on, aga minu noorpõlve pildiga kõrvutades küsitakse tihti, kas me oleme sugulased. Ma ei tea ja seal videos ma püstitan hüpoteesi, kuidas need asjad võivad omavahel seotud olla, kas on olemas mingi muster, on võimalus, et inimene sünnib uuesti," selgitas ta.

Näitus jääb Vabaduse galeriis avatuks 13. septembrini.