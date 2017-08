Galerii: Kai Kaljo näituse "Vanadus@vabadus" avamine

Tõnis Arjus: „Linna ei saa elavdada inimesteta. See ei tähenda, et kogu jõeäär peaks olema täis ehitatud, kuid praegu on siin linnaehituslikku tihedust ilmselgelt liiga vähe.“

Maaliinstallatsiooni kõrval on väljas fotoseeria "Surma matemaatika" (2012), selle esimene pilt on tehtud kümme päeva enne kunstniku ema Mia Kaljo surma, teine tegelane kunstniku nimekaim Kai Kaljo (1877 -1906) elab edasi ka uues, spetsiaalselt selle näituse tarvis tehtud videos "Isegi nimi on mõnikord sama", mis valminud koostöös Tallinna Linnamuuseumi fotokoguga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel