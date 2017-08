Galerii: Tartu Kunstimajas avati korraga kaks näitust

Tehnoloogilisel ajastul elame millegi tundmatu, naudingu ja ebamugavustunde vahepeal. Kui näiliselt on üksindus muutunud võimatuks (erinevate elektrooniliste vahendite abil oleme pidevalt millegagi/kellegagi kontaktis), siis võib-olla on maailm endiselt viirastuslik paratamatus, mille kesta all võib leida erinevaid kihistusi.

Näitus "Teispool reaalsust" loob võimaluse avastada seda maailma kaasaegse graafika vaatenurgast, mis tihtilugu lammutab visuaalse terviku erinevateks tasanditeks, et seda siis uuesti kokku panna või jätta meelega düsfunktsionaalseks. Näitus ei lähtu konkreetsetest tehnikapõhistest raamidest ning jätab vabaduse avardada kahetasandilisi graafilisi tasandeid erinevate dimensioonidega.

Näitusel osalevad Britta Benno, Gudrun Heamägi, Kalli Kalde, Lauri Koppel, Ove Maidla, Ede Raadik, Lilli-Krõõt Repnau. Helen Tago, Kadri Toom.

Tartu Kunstimaja monumentaalgaleriis avatud Leonhard Lapini isikunäitusega "Eesti mets" alustab kunstnik oma seitsmekümnenda juubeli tähistamist.

Installatsioonid on Leonhard Lapini loomingus alati olulist rolli mänginud. Oma taiestes on ta omavahel sünteesinud erinevaid materjale ning pakkunud välja mitmesuguseid vormilahendusi ja -kooslusi, olgu siis tegu suuremõõtmeliste linnaruumi paigutatud obeliskide või väikeseformaadiliste arhitektoonidega.

1994. aastal alguse saanud sarja "Eesti mets" peatähelepanu on keskendunud puidule selle kõige laiemas tähenduses. Esimesest installatsioonist alates on Lapin soovinud seerias peegeldada igavikulist dilemmat, mis paratamatult kaasneb looduse ja inimetegevuse kokkupuutel tekitatud "uue loodusega": millise määrani on sekkumine lubatud?

Näituse kuraator on Holger Rajavee.

Mõlemad näitused jäävad Tartu Kunstimajas avatuks 17. septembrini.