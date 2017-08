Tallinna Linnateatris lavastavad uuel hooajal Elmo Nüganen ja Hendrik Toompere jr

Linnateatri peanäitejuht Elmo Nüganen tõdes teatri värskes repertuaarivihikus, et ta on "Kirsiaeda" endaga pikka aega kaasas kandnud. "Olen mõlenud, et liiga vara, teen siis, kui oled "vana ja tark"," nentis ta ja lisas, et nüüd ta tundis, et peab asja ikka viimaks ära tegema. "Tšehhovi kasuks räägib ka see, et teatris on sirgumas uus põlvkond näitlejaid, kellel puudub Tšehhovi mängimise kogemus," sõnas Nüganen ja kinnitas, et salaja hoiab ta just neile pöialt, et kokkupuude selle autoriga oleks positiivne ja innustav.

"Kirsiaed", mis valmis vaid pisut üle aasta enne seda, kui Venemaal algasid 1905 laialdased väljaastumised tsaarivõimu vastu, on Tšehhovi näidenditest viimane ja üks tuntumaid. Endale iseloomulikus polüfoonilises laadis paneb autor kõlama ühe muutuste eelaimuses elava perekonna ja nende lähikondlaste hääled, luues hingekriipiva ja samas koomilise teose, milles põimub ja põrkub sama palju ilmavaateid, kui loos on tegelasi.

Mõisaproua Ranevskaja on pärast oma mehe surma ja väikese poja traagilist hukkumist veetnud viis aastat kodust ja tütardest eemal, Pariisis. Tagasi Venemaale saabudes on ta lootusetult võlgades ning perekonna mõisa, mille tähelepanuväärseimaks osaks on suur kirsiaed, ootab ees oksjon. Uusrikkast naaber Lopahhin pakub välja päästva lahenduse – kirsiaed maha raiuda, maa kruntideks jagada ja suvilate ehitamiseks rendile anda. Aga kas Ranevskaja soovib, et teda sel kombel päästetaks?

Osades Sandra Uusberg, Maris Lüüs (EMTA lavakunstikool) või Teele Pärn (EMTA lavakunstikool), Külli Teetamm, Andres Raag, Kaspar Velberg, Priit Pius, Allan Noormets, Anu Lamp, Alo Kõrve, Piret Kalda ja Andrus Vaarik.

Elmo Nüganeni lavastus "Kirsiaed" esietendub 9. detsembril 2017 Põrgulaval.

Dorota Masłowska näidend, mille originaalpealkiri on otsetõlkes "Kaks poola keelt oskavat vaest rumeenlast", ironiseerib ksenofoobia ja erinevate ühiskonnakihtide vahel valitsevate lõhede üle. See on koomiline road trip läbi postkommunistliku

Ida-Euroopa reaalsuse, mis naerutab nii, et lõpuks ei naera enam keegi.

Kujutage ette, et te olete väljasõidul, kui ühtäkki avastate oma auto tagaistmelt kaks võõrast. Ja välja nad ei lähe, vähemalt mitte enne, kui neid pole kohale viidud. Aga kuhu? Mis saab, kui mäng läheb ülekäte ja seiklus venib liiga pikale?

Dorota Masłowska (s 1983) on auhinnatud Poola kirjanik ja ajakirjanik. Tema tähelend sai alguse juba 19-aastaselt, mil ta kirjutas oma esimese romaani. Masłowska isikupärase keelekasutusega kirjatükid on pälvinud kõik Poola suurimad kirjanduspreemiad. Tema näidendeid on tänaseks tõlgitud 12 erinevasse keelde.

Osades Hele Kõrve, Argo Aadli, Anne Reemann, Evelin Võigemast, Margus Tabor, Epp Eespäev ja Kalju Orro

Hendrik Toompere jr esimene lavastus Linnateatris esietendub 11. novembril 2017 Taevalaval.

Lisaks neile kahele sel aastal esietenduvale uuslavastusele jõuab 2018. aastal Linnateatri saalidesse veel neli lavastust, kus teiste seas teeb Tallinna Linnateatri lavastajadebüüdi Laura Jaanhold.