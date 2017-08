Algasid uue Eesti mängufilmi "Rain" võtted

“Rain” räägib 11-aastasest Atsist, kelle mitukümmend aastat vanem vend Rain naaseb kõigile ootamatult lapsepõlvekoju mereäärses väikelinnas, kus teda ootavad ees autoritaarne isa ning armastuse kaotamise äärel ema. Ats on tunnistajaks kahe kardinaalselt erineva maailmanägemuse, kahe eri põlvkonda kuuluva kange mehe - isa ja venna põrkumisele. Kui isa püüab kindla jalgealuse kaotanud Raini enda raamidesse suruda, siis Rain leiab lootuse hoopis Aleksandras, hämara minevikuga salapärases naises.

Režissöör Janno Jürgens ütles, et soovib tegeleda aegumatute teemadega: “Minu jaoks räägib “Rain” meheks olemise ja meheks sirgumise raskustest ja rõõmudest läbi vendade, isa ja poja ning sõprade suhete. Keskendudes sealjuures kolmele põlvkonnale, nende erinevustele ja sarnasustele.”

Filmis teevad kaasa Indrek Ojari, Rein Oja, Laine Mägi, Ivo Uukkivi, Meelis Rämmeld, Marcus Borkmann jt. Filmi stsenaristideks on Anti

Naulainen ja Janno Jürgens, operaator on Erik Põllumaa, kunstnik Matis Mäesalu, kostüümikunstnik Liis Plato. Film valmib tootmisfirmas Alasti

Kino ja selle produtsendiks on Kristjan Pütsep. Film jõuab kinodesse hilissügisel 2018.

Režissöör ning stsenarist Janno Jürgens on sündinud 1985 Haapsalus. Ta on lõpetanud Balti Filmi-ja Meediakoolis filmirežissööri erialal ja

erialaselt täiendanud end Poolas, Prantsusmaal ja Rumeenias. Tema tuntumad tööd on “Räägitakse, et tomatid armastavad rokkmuusikat” ja

lühifilm “Distants”, mis valiti Locarno filmifestivali programmi.

Filmi tootmist toetavad Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital.