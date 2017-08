Rannapi rokkooper "Nurjatu saar" etendub Tallinnas

Eesti Kontserdi juhi ja ooperi loomise idee autori Jüri Leiteni sõnul otsiti kohe pärast suviseid esietendusi võimalust etendada lavastust ka sügishooajal. "Pikk prooviperiood on seljataga ja kunagi hiljem lisaetenduste korraldamine oleks kõigega otsast peale alustamine, praegu on kogu koosseisul asi veel värskelt lihasmälus," kinnitas Leiten.

Ott Leplandi sõnul on Rannapi rokkooperi kõige tugevam külg, et teos on üks suur muusikaline tervik, samas kui igast laulust võiks saada superhitt. "Ma siiralt loodan, et ooper ei jää ainult siia, Saaremaa ooperipäevadele," sõnas Lepland juba pärast esietendust.

Rokkooperi "Nurjatu saar" tegevus hargneb tuhat aastat tagasi Saaremaal. Peategelasi on seitse, nende seas viikingite pealik Rullo (Marko Matvere), sepp Vesse (Ott Lepland), tema armastatu Hallatüdruk (Lenna Kuurmaa), vanapagan Uude (Tõnis Mägi), tema poeg Tölpa (Andrus Bonzo Albrecht ), nunn Birgitta (Kristel Aaslaid) ja tulehaldjas Laurits (Markus Teeäär). Kammernaiskoor Sireen ja Eesti rahvusmeeskoor RAM kehastuvad ümber eriilmelisteks tegelasteks nagu hülged, kadakad, viikingid jt.

Rein Rannapi "Nurjatu Saar"

Libreto Andrus Kivirähk, laulusõnad Wimberg, lavastaja Vahur Keller (NUKU teater),

kunstnik Jaanus Laagriküll, videokunstnik Taavi Varm, tantsuseaded Märt Agu.

Festivaliorkester, dirigent Martin Sildos

Lisaetendused toimuvad 31. oktoobril ja 1. novembril Nordea kontserdimajas.