Agu Pildi mälestusnäituse teine vaatus annab läbilõike tema moeloomingust

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

Olen siinsamas ennegi kurtnud, et kõik Eesti linnad ei hinda oma kultuuripärandit võrdselt ega osuta väärilist tähelepanu olulistele isikutele, kes nendes linnades on elanud ja tegutsenud. Tartus ja Pärnus on selles osas asjad paremad, Tallinnas näiteks kehvemad.

Näitusel on väljas kümmekond kostüümi, mis kavandatud Tallinna Viru hotelli legendaarsele varieteele (1980. aastad), lisaks Eesti võistkonna kostüümid NSV Liidu juuksurite konkursile Moskvas (1986), eratellimusel 1990. aastatel kavandatud naistekleite ja meestepintsakuid. Esmakordselt eksponeeritakse valikut ka arvukatest kostüümikavanditest, mis tehtud vahemikus 1979 – 2001. Eraldi näidetena on näitusel eksponeeritud ka Agu Pildi moeloomingus iseseisva peatüki moodustavad teatrikostüümid. Nt Linnar Priimäe 2000. aastal Ugala teatris lavastatud Schilleri "Don Carlosele" etenduse kostüümid.

Pildi ainulaadsed, art deco'st mõjutatud ja samas täpselt kaasaegset diskoglamuuri tabavad varieteekostüümid oma pillava fantaasia ja ekstravagantse camp-esteetikaga äratasid suurt tähelepanu nii Eestis kui ka Moskvas, kuhu ta 1980. aastate teisel poolel kutsuti kostüüme looma. Rõhutades nii naiste kui meeste seksapiilsust, läbib tema moeloomingut varjamatult erootiline mõõde. Pildi moekavandid on hämmastavalt viimistletud: neis pole midagi jäänud juhuse hooleks, nad mõjuvad lõpetatud graafiliste lehtedena, iseseisvate kunstiteostena. Rõiva konstruktsioon ja tehnoloogia on tema kavandeil detailideni paigas.

"Pole kahtlust, et moeloojana on Agu Pildil Eesti moeajaloos eriline koht; ühelt poolt rõhutatult esteet ja puhta füüsilise ilu kummardaja, oli ta teisalt autsaider ja avangardist, kes ühtaegu teadlikult provotseeris ja elektriseeris publikut,” ütleb näituse kuraator kunstiteadlane Harry Liivrand.

