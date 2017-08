Kolleegid ajakirjanike liidust: lustakatest vastustest Leedil puudu ei tulnud

Feliks Leet

26.V 1922 – 28.VIII 2017

28. augustil lahkus 95-aastasena igavestele uudistejahimaadele legendaarne raadioajakirjanik, Eesti Ajakirjanike Liidu auliige ja Eesti Raadio Hõbemikrofoni omanik Feliks Leet.

Leet oli kahtlemata ajakirjanik „jumala armust“. Pärast demobiliseerumist Eesti laskurkorpusest, kus ta teenis aastail 1943–1946, suunati ta ajalehe Noorte Hääl osakonnajuhatajaks, sealt aastaks ajalehe Nõukogude Hiiumaa toimetajaks ning seejärel töötas ta 40 aastat (1952-1991) Eesti Raadio Lõuna-Eesti korrespondendina. 1967. aastal lõpetas ta kaugõppes Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo erialal cum laude.

Oma karjääri jooksul jõudis Leet teha tuhandeid intervjuusid ja reportaaže Eesti maaelust ja põllumajanduslikust tootmisest nii „Päevakajale“ kui ka teistele uudistesaadetele, samuti populaarsele põllumajandussaatele „Tere hommikust, põllumehed!“. Kui tal millestki puudu ei tulnud, siis oli see huumorimeel. Nagu ta on ise tunnistanud ajakirjanik Urmas Vahele: «Minu koht oli ikka põllul, laudas või merel. Laudas olen kõiki rõõme tunda saanud. Küll lehmal tagumistest jalgadest hoidnud ja ilmale tuleva vasikaga tõtt vahtinud. Ja mitu korda on mind tõsise pasarahega üle kallatud. Tead, miks tuli see popp nahkmantel enne lauta minekut selga panna? Kui lehm sind täis pasandab, saavad laudamehed su otse voolikust üle lasta.»

Leet ei olnud lihtsalt üks ajakirjanik, vaid meie ajakirjandusmaastikul nähtus omaette. 1981. aastal tegi üks meie tippdokumentaliste Andres Sööt temast portreefilmi „Reporter“ ja ta on üldse üks väheseid ajakirjanikke, kellele selline au on osaks langenud.

Leet oli tuntud kui reporter, kes ise küsis, ise vastas. Miks nii? «Mis ma ikka teen, kui traktorist vastab igale küsimusele möh. Tuli ju midagi lustakat välja mõelda.»

Lustakatest vastustest Leedil juba puudust ei tulnud. ERRi arhiivis pole Feliks Leedi helilinte just palju alles, sest lintidest oli puudus ja enamik neist helindati üle. Küll aga on tema elurõõmsad helilõigud põllult, laudast ja merelt jäänud eredana kuulajate mällu.

Kolleegid Eesti Ajakirjanike Liidust