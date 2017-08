Indrek Saar kohtub Poola kultuuriministriga

Eesti ja Poola hea kultuurikoostöö üheks suurimaks ühiseks ettevõtmiseks on rahvusvaheline Chopini konkurss, mille esmakordsest toimumisest on möödunud 20 aastat. Noorte pianistide konkurss on saanud Narva kultuurikalendri lahutamatuks osaks.

Kahe riigi koostöö on olnud aktiivne ja tulemuslik ka muuseumide ja näitusetegevuse osas. Eesti muuseumitöötajad on käinud tutvumas sealsete muuseumidega ning hindavad saadud kogemusi ja kontakte väärtuslikeks, Poola kolleegid külastasid Eestit möödunud aastal.

Kadrioru kunstimuuseumis avatakse oktoobris suurejooneline rahvusvaheline koostöönäitus Varssavi rahvusmuuseumiga „Uudistava pilguga. Maneristlik maal Varssavi Rahvusmuuseumist“, mis toob meie kunstihuvilistele vaatamiseks mitmekesise ja huvitava valiku 16.–17. sajandi Madalmaade maneristlikust maalikunstist. Näitusega seonduvalt toimub novembris rahvusvaheline seminar.

Laste ja noorte kultuuriaasta raames on praegu Ilon Wiklandi keskuses Haapsalus avatud Poola kunstniku Piotr Socha illustratsioonide näitus raamatule „Mesilased“, mis on osutunud populaarseks nii laste kui ka mesindushuviliste täiskasvanute hulgas. Väljapaneku korraldamisel oli abiks Poola saatkond ning see on pühendatud Eesti 100. sünnipäevale ja Poola 100. taasiseseisvumispäevale.

Pühapäeval avas kultuuriminister Indrek Saar Arvo Pärdi juubelinäituse Gdanski Läänemere kultuurikeskuses.