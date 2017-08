Interpreetide liit alustab hooaega Sten Lassmanniga

Sten Lassmann, kes on saanud ohtra tähelepanu osaliseks nii kodu- kui ka välismaal, on mitmete rahvusvaheliste konkursside laureaat ning õppinud lisaks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiale ka Pariisi Konservatooriumis ning Londoni Kuninglikus Muusikaakadeemias. Ta on esinenud mitmetes mainekates kontserdisaalides, alates Londonist ja lõpetades Pekingiga. Lassmann on tegev solisti, kammermuusiku ja pedagoogina.

Kontserdil kõlavad Ludwig van Beethoveni klaveriloomingu tähtsaimate ja tuntumate teoste hulka kuuluvad „Eroica-variatsioonid“ ja sonaat „Appassionata“, mis loovad silla klassikalise ja romantilise esteetika vahele. Viimast peetakse oluliseks verstapostiks klahvpillimuusika ajaloos ja on kahtlemata Beethoveni üks ulatuslikumaid ja tehniliselt nõudlikumaid sonaate.

Hooaja avakontsert toimub reedel, 1. septembril kell 19 Tallinna Filharmoonia Mustpeade majas.

Hooaja jooksul astuvad üles nii solistid kui kammerkoosseisud Eesti parimate interpreetide osalusel. Kontserdid toimuvad nii Tallinna erinevates kontsertsaalides kui ka väiksemates kohtades üle Eesti. Veebruaris saab Estonia kontsertsaalis teoks Eesti Vabariigi 100 sünnipäevale pühendatud klaverimuusika festival “Virmalised”.

Lisaks toimuvad kogu hooaja vältel kord kuus Estonia kontserdisaalis kammermuusika kontserdid, mis kannavad alapealkirja „Peterburi sillad“. 9 kontserti toovad publikuni ajalooliselt olulise kultuurikantsi ja meile lähima maailmalinna Peterburi hõngu. Sarja esimesel kontserdil, 20. septembril, esinevad Euroopa kõrgkoolides õppinud noored eesti interpreedid Triin Ruubel (viiul), Johanna Vahermägi (vioola), Marcel Johannes Kits (tšello), Henry-David Varema (tšello) ja Kärt Ruubel (klaver).