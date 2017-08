Soome-ugri kirjanduste assotsiatsiooni presidendina jätkab Janos Pusztay

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

Olen siinsamas ennegi kurtnud, et kõik Eesti linnad ei hinda oma kultuuripärandit võrdselt ega osuta väärilist tähelepanu olulistele isikutele, kes nendes linnades on elanud ja tegutsenud. Tartus ja Pärnus on selles osas asjad paremad, Tallinnas näiteks kehvemad.

Soome-ugri kirjanduste assotsiatsioon on üle aasta toimuvaid kongresse korraldanud alates 1993. aastast. Kongresside eesmärk on hoida ja edendada soome-ugri rahvaste vahelisi kirjanduslikke sidemeid, vahetada teavet, mõtteid, kogemusi kirjanduses ja laiemalt ühiskonnas toimuva kohta, ning toetada ennekõike väiksemate soome-ugri rahvaste keelelist ja kultuurilist püsimist.

János Pusztay rõhutas kongressi lõpukõnes emakeeles kirjutamise olulisust. Just see tagab kirjakultuuri jätkumise ja on eluliselt vajalik väikerahvaste kultuuri säilimisel. Pusztay kutsus üles koostama ka antoloogiaid omakeelsest kirjandusest, mis aitaks teiste hõimurahvaste keelde tõlgituina tutvustada ja elavdada ka sugulusrahvaste enda kultuuri.

