Tallinnas esitatakse koduste vahenditega kõik 36 Shakespeare'i näidendit

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

Olen siinsamas ennegi kurtnud, et kõik Eesti linnad ei hinda oma kultuuripärandit võrdselt ega osuta väärilist tähelepanu olulistele isikutele, kes nendes linnades on elanud ja tegutsenud. Tartus ja Pärnus on selles osas asjad paremad, Tallinnas näiteks kehvemad.

Etendused on inglise keeles, ilma tõlketa ning toimuvad Püha Vaimu saalis, kus on piiratud arv kohti.

1984. aastast alates Sheffieldis tegutsev Forced Entertainment on juba kaua olnud teatri- ja etenduskunstide maailma kõrgeimas tipus. Ometi pole trupp kunagi esinenud Tallinnas, kuigi on külastatud Baltoscandali festivali 2014. aastal. Trupp tegutseb Tim Etchellsi juhtimisel, kes on ka "Kogutud teosed: lauapealne Shakespeare'i" lavastajaks. Tim Etchells osales oma soololavastusega 2016. aastal Baltoscandal teatrifestivalil.

“Kogutud teostega” käsitleb Forced Entertainment esmakordselt draamakirjandust ja Shakespeare’i pärandit. Tulemuseks on näidendite kohatine samaväärseks tegemine - toimub õrnalt koomiline näidenditekstide uuesti sõnastamine köögikapist ja toidupoest pärit esemete kaudu, kuid samas pühitsetakse jõudu, mis on neis näidendites, jutuvestmises ja teatris iseendas.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel