Veronika Kivisilla. Tegelikult oleme me lahked

Koeral on hambus pall, aga mulle ta seda ei loovuta. Ta üleannetu ja üleolev pilk kuulutab: "Eks sikuta, aga see pall on minu oma ja kas pole mul tugevad lõualuud?" Korraga aga ta olek muutub: alandlikult poetab ta palli mu jalge ette. Ta saab omamissoovist võitu ja ta pruunid silmad paluvad: "Viska mulle palli, mängime!"

Paks musträstas on avastanud rohkeis kobarais pihlaka. Mõelda, terve puu on tema päralt! Silmad pungis, kugistab ta marju, kuid jääb siis justkui mõttesse. Rõõmsal sirinal hüüab ta ülejäänud parve jaole: koos süüa on mõnusam!

Minul on mõnedki mõtted. Kas kohelda neid nagu tabatud saaklooma - suruda selili, asetada jalg kõrile ja tuua kuuldavale võiduhüüd? Lasta teha paraadportree iga uue mõttetrofeega? Ei, ei - sest mõtted pole loomad, keda jahtida ja tabada, allutada ja omada.

Pigem olgu mõtted nagu nagu naer, mis nullib nurjatuse. Või nagu haarav pallimäng: viska ja püüa! Või nagu marjakobarad, mida kaaslastega jagada.

Korjekohti ju jagub. Küsige vaid ja ma näitan, kus pool viimati nägin mõnd noppimisküpset mõtet.

Sest tegelikult oleme me lahked.