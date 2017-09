Otseülekanne homme kell 20: vestlus filmi "Tartu Video kroonikad" tegijatega

Aastate jooksul oleme kogunud palju kontakte ja infot 1980. ja 1990. aastate esimesel poolel vohanud videolevi ja videofilmihulluse kohta. Videofilme vaadati massiliselt, külastati laenutuspunkte, filme salvestati koduse videokogu jaoks ja just nõnda jõudis sel ajastul läänemaailm meile koju kätte. Kinodes ja teles näidati ju vaid range tsensuuri läbinud leebeid teoseid, aga mitte Ameerika suurust ja võimsat arengutaset demonstreerivaid filme.

Videofilmide Eestisse toomise ja eesti keelde tõlkimise eest hoolitses Tartu Video. Sellest filmikeskusest levisid filmid videolaenutustesse üle Eesti ning need eestikeelsete tõlgetega filmid olid ülipopulaarsed (neid eelistati venekeelsetele nohuse ninahäälega tõlgetele). Lauri Rõuk, Hannes Villemson ja Endel Valdas olid kolm Tartu Video tipptõlkijat, keda videofilmide austajad mäletavad siiamaani. Põnev, et tihtilugu küsiti laenutustes filme mitte staarnäitlejate, vaid hoopis Tartu Video tõlkijate järgi. Mehed tegid suurepärast tööd ja rikastasid ka tublisti eesti keelt - näiteks "yoghurt" ja "compact disc" olid meile täiesti tundmatud mõisted kuniks nende filmide kaudu saime aimu, mis asi see jogurt ikkagi on.

Filmi "Tartu Video kroonikad" linastus ja kohtumine toimub 5. septembril kell 19:30, otseülekande orienteeruv algus on kell 20.