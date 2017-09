Muusikapäev pakub 120 tasuta kontserti

Kuna Muusikapäev soovib tasuta muusikaelamust pakkuda võimalikult paljudele huvilistele, on ka kontserdipaigad valitud vastavalt. Nii kõlab muusika näiteks kontserdisaalides, kultuurimajades, kaubanduskeskustes, trammides, raudteejaamas ja turul. Muusika toovad publikuni nii tänased kui ka homsed armastatud interpreedid, kes esitavad suurepärast muusikat erinevatel instrumentidel ukulelest saksofonini.

„Muusikapäev toimub sel aastal pühapäeval, mistõttu on programm varasemast mõnevõrra erinev. Soovime pakkuda peredele ühist vaba päeva veetmise võimalust, samuti näiteks võimalust väljasõiduks. Nii on tänavu arvukate väiksemate muusikaliste üllatuste kõrval valikus rohkem tegevusi ühes paigas,“ rääkis Muusikapäeva projektijuht Marili Jõgi.

Kontserdiprogramm on koostatud nii, et igaüks võiks leida sellest endale huvipakkuvat. Ees ootavad toredad muusikalised perepäevad. Pärnu kontserdimajas leiab aset jazzipäev, Jõhvi kontserdimaja on klaverimuusika päralt, Kuressaare on folgi kütkes ning Paides ootab ees seiklus Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga.

Uut hingamist tuuakse orelitesse Eesti kirikutes. Orelipooltundide raames kõlab orelimuusika igas maakonnas. Üles astuvadki kohalikud orelimängijad kodukirikuist, aga ka tipporganistid, kes selle päeva puhul spetsiaalselt eri paigusse suunduvad.

Kavas on ka palju muud põnevat. Näiteks on programmis kontserte, mis on pühendatud Eesti heliloojate Mart Saare, Ester Mägi ja Veljo Tormise loomingule. Selle kõrval arutlevad nüüdismuusikast Peeter Vähi, Elis Vesik ja Ekke Västrik. Juba teist aastat on Muusikapäeval kavas ka kontserdid väljaspool Eestit, täpsemalt Inglismaal, Ameerika Ühendriikides, Norras, Austrias ja Saksamaal, kus esinevad säravad noored Eesti muusikud.

Vaadake kogu kava.

Rahvusvahelist Muusikapäeva tähistatakse Eesti Muusikanõukogu eestvedamisel Muusikapreemiate jagamisega aastast 2002. Tänavune Muusikapreemiate tseremoonia toimub Estonia Kontserdisaalis ning on jällegi ETV otseülekande vahendusel jälgitav. Üle-eestilist kontserdiprogrammi on korraldatud 2013. aastast. Tegemist on hea tahte projektiga, kuhu muusikud ja kontserdipaigad panustavad vabatahtlikkuse alusel. Samuti on see on päev, mis saab sündida heade toetajate ja partnerite ühisel jõul. Muusikapäeva eesmärk on juhtida tähelepanu muusika rollile ning olulisusele igapäevaelus, propageerida muusikakultuuri ja tutvustada muusikuid.