Otseülekanded tulemas: "Koolon-live" DRAAMA festivalilt

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

Olen siinsamas ennegi kurtnud, et kõik Eesti linnad ei hinda oma kultuuripärandit võrdselt ega osuta väärilist tähelepanu olulistele isikutele, kes nendes linnades on elanud ja tegutsenud. Tartus ja Pärnus on selles osas asjad paremad, Tallinnas näiteks kehvemad.

1. septembril jõuab Eesti kinodesse Tommy Wirkola ulmethriller "Seitsme õe saladus", mis on alates 18. augustist juba Ameerika ja Ühendkuningriikide vaatajatele Netflixi vahendusel vabalt kättesaadav. Filmi levitaja Timo Dieneri sõnul on Netflixi mõju kinodele kasvav ja olukorrad, kus potentsiaalne kinofilm jõuab ainult Netflixi, aina tihedamad.

