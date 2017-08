Arvustus. Grizzly Bear: veidi vähem folgilik, aga muidu tuntud headuses

Brooklyni indie-kvartett Grizzly Beari viiendat kauamängijat lahutab eelmisest, "Shields'ist" viis aastat. Pärast "Shieldsi" tuuri lõppu 2014 jaanuaris tegi kitarrist Daniel Rossen soolotuuri, mängides lugusid oma soolo-EP pealt ja oma teise bändi Department Of Eagles repertuaarist. Siis kolis pool bändist idarannikult läänerannikule ehk Los Angelesse ja see muutis uue plaadiga tegelemise nõudlikumaks. Nii saigi uus kauamängiv kirjutatud-salvestatud kahe aastaga ja nii New Yorki kui LA stuudiotes.

Kui Grizzly Bear sobitus eelmisel kümnendil psühhedeelse indie-folgi lainesse, siis tänapäeval on bändi folgielement kergelt taandunud. "Painted Ruins" kõlab pigem art-rock'iliku indie-popalbumina. Kõlapilti defineerivad elektrikitarrid (Rossen), mis kohati kinemaatilisi ja psühhedeelseid helimassiive saavutavad (kuula kas või lõpulugu "Sky Took Hold"); kergelt kärisev bass (Chris Taylor, kes dubleerib ka siin plaadil jätkuvalt puhkpille peale), kohati üsna osav trummimäng (Christopher Bear on tõeline staar esmasinglina väljastatud laulus "Three Rings") ja klahvpillid-süntesaatorid mängituna kõigi kolme eelmainitud muusiku poolt.

Akustilisi kitarre kuuleb, aga need on pigem lisandiks. Kui see pill ongi lõpupoole veidi rohkem kuulda, siis on ta rekontekstualiseeritud "Space Oddity" Bowie kummardusena "Glass Hillside'i" värsiosades või maetud kammerlike kihtide ("Neighbors") või hõljuvakõlalise oreli ("Systole", kus laulab Taylor, kelle vokaal on vaheldus Rosseni ja Ed Droste omale) alla. Indie-folgist tundub olevat saanud proge-folk.

Grizzly Bear ei too eriti sisse uusi mõjutusi, pigem rekombineerib oma senised kalduvused (folk, psühhedeelia, kammerpopilikud seaded ja art-rock-ambitsioonid) veidi teistsuguses permutatsioonis. Varasemast loomingust on ehk "Veckatimest" (2009) kuulajasõbralikum. Grizzly Bear siiski on säilitanud võime luua kaunist ja mitmetahulist muusikat, mis avab end korduvatel kuulamistel.