Endla suvelavastust "Säärane mulk" mängitakse ka järgmisel suvel

Publiku hulgas ülimenukaks osutunud lavastust mängitakse 2018. aasta juulis veel kümme korda

Kevadel külvas Koidula näidendis nii õnne kui õnnetust toova teravilja maha aednik Mart Ruumet. Maha külvatud oder on üks sajast Eesti Vabariigi sünnipäevaks külvatud teraviljapõõsast. "Midagi muud ei sobinudki siia ju istuda. Oder on ju lavastuse üks rekvisiitidest," seletas Ruumet odra külvamise põhjuseid. "Ja odra vahel kasvama hakanud kassitapp on ka tegelikult sümboolne – nii nagu "Säärase mulgi" lavastuses ei ole ainult puhtalt head või halvad tegelased, nii ei ole ka kassitapp üdini halb," lisas Ruumet.

Vilja lõikas maha Kurgja Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumis töötav Alar Kuulme. Koidula ajastule kohaselt võttis ta odravilja maha sirbiga. "Kuna vihm on vilja maha peksnud ja see on ka umbrohtu täis, siis võtab selle 4x4 meetriselt põllult vilja sirbiga lõikamine umbes kolm tundi," hindas Kuulme oma tööpõldu. "Nüüd tuleks see vili kuivama panna, siis saab järgmisel aastal seda külvata küll," lisas mees.

Kindel on see, et vilja saab külvata ka järgmisel kevadel, sest lavastust mängitakse ka järgmisel suvel. "Tänaseks oleme andnud 14 etendust 16-st ning etendust on vaatamas käinud peaaegu 6200 inimest. Kuna ka kaks viimast kaks etendust on välja müüdud, siis tuleb külastajaid kokku umbes 7000 inimest," ütles Endla kommunikatsioonijuht Hedi-Liis Toome. "Just suurest publikuhuvist ja ka näitlejate mängulustist tingituna oleme otsustanud mängida lavastust ka järgmisel suvel," lisas Toome.

Autor Lydia Koidula, lavastaja Kaili Viidas, kunstnik Arthur Arula, dramaturg Ott Kilusk, valguskunstnik Margus Vaigur, muusikajuht Ado Kirsi, liikumisjuht Kardo Ojassalu. Mängivad Ago Anderson, Feliks Kark, Lauri Mäesepp, Sander Rebane, Meelis Rämmeld, Indrek Taalmaa, Tõnu Oja (Eesti Draamateater) ning muusikud ja tantsijad.