ERSO jätkab muusika-aastal sündinud laste projektiga

Eelmisel aastal suure beebitralli ja käruralliga alanud projekt on kavandatud kestma aastani 2033, mil muusika-aastal sündinud lapsed saavad täisealiseks. "Esimesed 18 eluaastat on aeg, mil igal lapsevanemal ja õpetajal on soodsaim võimalus arendada oma lapse silmaringi ja suunata tema huve," põhjendab ERSO.

Klassikalise muusika mõju inimese üldisele arengule, mälule, loogilisele mõtlemisele, keskendumisvõimele jne on palju uuritud. Tulemused viitavad alati sellele, et muusikaga tegelemine ja muusika kuulamine mõjuvad inimese üldisele arengule ainult positiivselt ning muusikaga tegelevad lapsed jõuavad eakaaslastega võrreldes paremini edasi ka teistes valdkondades.

ERSO teatel ei pea Igast muusika-aasta lapsest sirguma muusik, kuid arusaam muusikast ja armastus selle vastu aitavad mudilastel kindlasti paremaks inimeseks kasvada.

Kontserdil “Kasvan koos muusikaga” ettekandele tulevad teosed kuuluvad kõik muusikaklassika kullafondi ning kava on koostatud just kõige väiksemaid kontserdikülastajaid silmas pidades. Eelmisel aastal juhendasid kontserdil lapsi beebivõimlemise spetsialistid ja publik istus põrandal võimlemismattidel. Seekord on kaasatud Tallinna Ülikooli muusikateraapia magistrandid Kerli Remmelgas ja Helen Kivimägi, kes paluvad lastel kindlasti oma kaisuloomad kaasa võtta. Publik istub kontserdi ajal toolidel, kuid kõigil on vajadusel võimalus ka saalis ringi liikuda.

Kava:

Wolfgang Amadeus Mozart. Avamäng ooperile “Figaro pulm”

Olav Ehala. “Kodulaul” filmist “Nukitsamees”

Richard Strauss. Katkend süidist ooperist “Roosikavaler”

Camille Saint-Saëns. “Elevant” süidist “Loomade karneval”

Gabriel Fauré. “Hällilaul” süidist “Dolly”

Arvo Pärt. “Ukuaru valss”

Gioachino Rossini. Katkend avamängust ooperile “Wilhelm Tell”

Esitab Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigeerib Andres Kaljuste.