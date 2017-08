Priit Kuuse muusikakroonika. Eesti muusikud maailmas augustis

BBC Promsi puhul Londonis võiksime võrrelda end mõne naabermaa või üldse Ida-Euroopa regiooni esindatusega, ja me paistame ikkagi nende hulgas rohkem silma – selles muusikamaailma kaalukaimas pidusarjas oli tänavugi vähemalt kolm Eesti märki: Ain Anger ooperisolistina, Paavo Järvi dirigendina ja Erkki-Sven Tüür helilooja-autorina.

Tähendusrikas on, et Paavo Järvi sai oma unistuse, Eesti Festivaliorkestriga minna esmakordsele välisreisile, mängides tuntud rahvusvahelistel festivalidel...

... et Andres Mustonen oli publiku ees Trondheimi pikkade traditsioonidega festivalil legendaarse Sofia Gubaidulina muusikaga, tuues solistideks helilooja enda kohalolekul neli meie nimekamat lauljat...

... et Lauri Vasar esines ooperisolistina koos Viini Filharmoonikutega kuulsal Salzburgi festivalil, Mozarti linnas, kus ta ka ise on õppinud ja elanud...

... et Arvo Pärdi muusikat mängiti sellelgi kuul vähemalt paarikümnel rahvusvahelisel festivalil mitmel mandril.

2. VIII Andres Mustonen dirigeerib Sofia Gubaidulina kutsel tema autorikontserti Norras 52. korda toimuval St. Olavi festivalil Trondheimis. Nidarose toomkirikus on ettekandel Gubaidulina kaks ulatuslikku teost viimase kümnendi loomingust, oratoorium „Armastusest ja vihast“ („Über Liebe und Hasse“, Assisi Franciscuse aineil) ning bajaanikontsert „Fachwerk“. Oratoorium on Mustonenile kui selle esiettekandjale Tallinnas oktoobris 2016 pühendatud. Nüüd Norras on esitajaiks Trondheimi Sümfooniaorkester, Ungari Purcelli koor, Trondheim Vokalensemble ja Nidaros Domchor. Solistideks on Andres Mustoneni kutsel Eesti lauljad, bariton Rauno Elp, bass Pavlo Balakin, sopran Aile Asszonyi ja tenor Mati Turi. Bajaanikontserdi „Fachwerk“ solistiks on selle 2009 esiettekandnud norra muusik Geir Draugsvoll. 85-aastane helilooja on ka ise Trondheimis kohal.

2.-5. VIII Monika-Evelin Liiv laulab taas solistina Baugé ooperifestivalil Prantsusmaal. 2. ja 4. VIII esineb ta Sesto osas Mozarti ooperis „Tituse halastus“, 5. VIII Alisa rollis Donizetti ooperis „Lucia di Lammermoor“, nimiosas on Carleen Ebbs. Mõlemad etendused on lavastanud Bernadette Grimmett, dirigentideks vastavalt Konstantinos Diminakis ja John Andrews.

3. VIII Paavo Järvi juhatab Londonis festivalil BBC Proms oma orkestrit Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Festivali pealaval Royal Albert Hallis on ettekandel Erkki-Sven Tüüri pala „Flamma“, Mozarti „Sinfonia Concertante“ (solistideks Vilde Frang ja Lawrence Power), Brahmsi Sümfoonia nr 2 ja Beethoveni Sümfoonia nr 1. Kava esitatakse esmakordselt 1. VIII Bremenis Rehearsal Hallis.

3.-19. VIII Annely Peebo esinemised 3., 13., 18. ja 19. VIII (vaheldumisi Jordanka Milkovaga kokku 8 etendust) Viini Volksoperi programmis Verdi „Rigoletto“ uuslavastuses, Maddalena ja Giovanna osas. Lavastus on Philippe Arlaud'lt, dirigeerivad Anja Bihlmaier või Daniel Hoyem-Cavazza. Mängib Slovaki Raadio sümfooniaorkester, kaastegev Philharmonia koor Viinist, nimiosas Vladislav Sulimsky või Davide Damiani, Gilda osatäitjaks Elena Sancho Pereg või Tatjana Larina. Etenduspaigaks on Römersteinbruchi St. Margarethe vabaõhuareen Austrias, kus avaetendus leidis aset 12. VII.

3.-31. VIII Folkansambli Trad.Attack! 12 väliskontserti Portugalis, Kanadas, Rootsis ja Taanis uue CD „Kullakarva“ („Shimmer Gold“) esitlusturneena. 3. VIII Portugalis Chaves'is festivalil 'Identitades', 5. VIII Rootsis Nasakeris Urkult Festivalil; järgnevad kuus kontserti Kanadas: 10.-11. VIII Sherbrooke'is (Festival des traditions du monde), 12.-13. VIII Kingsville'i muusikafestivalil, 18.-20. VIII kolm kontserti Owen Sound'is Summersound Festivali programmis. Euroopas tagasi, antakse 24. VIII kontsert Taanis Tonderis sealsel festivalil ning 30. ja 31. VIII Rootsis Örebro's festivalil 'Live at Heart'.

5. VIII Austrias Schwazi džässifestivalil 'Outreach Music Festival' on kavas Gene Pritskeri teatraalne kontsert „Trump“ (USA praeguse presidendi aineline „Trump A Theatrical Concerto“), kus Benjamin Franklini osas esineb eesti-ameerika kunstnik ja helilooja Kalev Mark Kostabi, kava muusikaline assistent ja juht on Kristjan Järvi. 4. VIII esineb festivalil Mark Kostabi Chamber Music Ensemble, Kostabi on ka mitme festivalikontserdi kunstnik.

5. VIII USAs Steamboat Springsi (CO) keelpillimuusika festivali lõppkontserdil on kavas Arvo Pärdi „Fratres“, esitavad Vijay Gupta viiulil ja Strings Festival Orchestra, juhatab John Macfarlane.

5. VIII Uus-Meremaal mängib Christchurch Symphony Orchestra Arvo Pärdi teost „Cantus Benjamin Britteni mälestuseks“, juhatab Benjamin Northey, kontsert St Margaret's College'i Luney Auditoriumis.

5.-30. VIII Katrin Targo esinemised Viinis. 5., 6. ja 10. VIII privaatkontserdid Eschenbachi ja Kinsky paleedes; 6., 20. ja 28. VIII solistina Augustinerkirches koos Kirchenmusik St. Augustin kollektiividega, kavades Jehan Alaini „Messe modale“, Caldara „Missa Francisci“, Mozarti „Grosse Credomesse“ KV 257, partneriteks Rita-Lucia Schneider, Alexander Kaimbacher, Huub Claessens; 12. VIII Karlskirches Mozarti „Requiem“, orkester 1756 ja Heinrich Biber Chor; 13. VIII Auerspergi palees Wiener Residenzorchesteriga, partneriks Kirlianit Cortez, 30. VIII sama orkestriga Wiener Konzerthausi Schuberti saalis, partneriks Victor Schilowsky.

6. VIII Ain Anger esineb solistina Londonis BBC Proms'il tippfestivali pealaval Royal Albert Hallis. Kontsertettekandel (Prom nr 29) on Mussorgski ooper „Hovanštšina“ (D. Šostakovitši orkestreeringus, vene keeles), mängib BBC Sümfooniaorkester, laulavad BBC Singers ja Slovaki Filharmoonia koor, dirigeerib Semjon Bõtškov, lavaseade teinud Paul Curran. Ain Anger laulab Dosifei partiid, teisteks kesksemateks osatäitjateks veel Ante Jerkunica, Christopher Ventris, Vsevolod Grivnov, Jelena Maksimova ja Georgi Gagnidze. Otseülekanne BBC 3 programmis, järelvaadatav nende kodulehel jm.

7. VIII Eesti metsosopran Tuuri Dede võidab esmakordse Põhja- ja Baltimaade noorte lauljate konkursi „Havets Röst“ („Mere hääl“), mis toimub Ahvenamaal Marienhamnis. Ahvenamaa ärimehe ja emeriit-majandusdoktori Anders Wiklöfi nime kandva I preemia suurus on 6000 eurot. Videovoorus osalejaid on 60 lauljat, poolfinaali valitakse 19 lauljat ning finaali 8 osalejat. Žürii esimeheks on Rootsi tenor Mikael Fagerholm, kes koos Soome lauljatari Annika Ollinkariga žüriis on konkursi ellukutsujad, žürii liikmeteks veel lauljad Kirsi Tiihonen Berliinist ja Gabriel Suovanen Rootsist ning dirigent Markus Lehtinen Soomest.

8. VIII Kontserdil Elverumi festivalil Norras Hamari toomkirikus mängib New Ideas Chamber Orchestra Arvo Pärdi pala „Silouan's Song“, dirigeerib Gediminas Gelgotas, kavas on ka leedu helilooja Gelgotase enda kolm teost.

8. ja 14. VIII Duo Michael Foyle (viiul) ja Maksim Štšura (klaver) esinemised UK-s. 8. VIII annavad nad taas lõunakontserdi Londoni kuulsas St. Martin in the Fieldsi saalis, mängitakse kava „Grand Duo to Grand Tango“. 14. VIII esineb duo festivalisarjas Edinburgh' Fringe, kontsert St. Andrew's & St. George's West Churchis Edinburghis. Koos laulja Michael Mofidiani ja pianist Ian MacFarlane duoga (neil ettekandel briti ja vene heliloojate laule) sisustavad Foyle - Stšura kokku kava „The Russian Revolution“ - Oktoobrirevolutsiooni 100. aastapäeva puhul, esitades Prokofjevi, Rahmaninovi ja Vaughan Williamsi loomingut. 29. ja 30. VII olid neil kontserdid UK-s Cambridge'is Fitzwilliami muuseumis ning Hollandis Veere's Grote Kerk'is. 29. VII kavas kõlasid Debussy ja R. Straussi sonaadid viiulile ja klaverile, 30. VII Poulenc, Prokofjev, Debussy, R. Strauss, Piazzolla-Gubaidulina.

9. VIII Aare Tammesalu kontsert Kreekas 3. Koufonissia saare suvefestivalil, klaveripartneriks kreeka-prantsuse pianist Alexandra Nomidou, esinemine leiab aset Michailidou residentsis. Kava avab meie klassiku Artur Kapi Prelüüd tšellole ja klaverile, seejärel Beethoveni Tšellosonaat nr. 3 A-duur op. 69, Schumanni „Fantaasiapalad“ op. 73 ning Chopini „Introduktsioon ja briljantne polonees“ op. 2.

Aare Tammesalu saab kutse samale festivalile järgmisel aastal.

9.-10. VIII ja 26. VIII Monika-Evelin Liivi kontserdid Leedus ja Inglismaal – 9. VIII Tauragė rahvusvahelisel festivalil Tauragė lossis ning 10. VIII festivalil „Ave Maria“ Palangas Merevaigumuuseumis. Klaveril saadab teda leedu pianist Audronė Juozauskaitė. Kavas on eesti ja vene heliloojate vokaalteoseid ning ooperiaariaid, Tauragės on kaastegev leedu näitleja Virginija Kochanskytė. 26. VIII esineb Liiv Põhja-Norfolki muusikafestivalil Inglismaal, kuhu on kutsutud Londoni Kuningliku Ooperi juures tegutseva Jette Parkeri stuudio varasemaid lõpetajaid, Liivi kõrval veel Lõuna-Koreast ja Portugalist (Haegee Lee ja Jihoon Kim ning Luis Gomes). Monika-Evelin Liiv esitab sel kontserdil metsosoprani aariad Saint-Saënsi ooperist „Simson ja Delila“ ning Cilea ooperist „Adriana Lecouvreur“, lauldes ka ansambleis Gounod', Offenbachi ja Donizetti ooperitest, klaveril David Gowland.

10. VIII Poolas Krakowis Püha Katarina kirikus laulab Capella Cracoviensis kümme Arvo Pärdi a cappella koorioopust, alustab „Nunc dimittis“ ja lõpulooks „The Woman with the Alabaster Box“, juhatab Jan Tomasz Adamus.

10. VIII USAs Albuquerque Muuseumis (NM) mängib kammeransambli ChatterAbq keelpillikvartett Arvo Pärdi „Fratrest“.

11. VIII Ansambel Vox Clamantis esineb Jaan-Eik Tulve juhatusel Belgias MA vanamuusikafestivalil Brügge Sint-Jakobskerkis: ettekandel on Liszti sakraalteos „Via crucis“ („Ristitee“), kus kaastegev prantsuse pianist Jean-Claude Pennetier.

11. VIII Norra viiuldaja Marie Samuelsen ja Viva Musica! Orkester mängivad Slovakkias Bratislava Vanas turusaalis Arvo Pärdi palad „Darf ich...“ ja „Fratres“. Saksamaal Neuwied'i St. Martini kirikus laulab Rheinland-Pfalzi LandesJugendChor Mirjam Scheideri käe all Pärdi oopused „Da pacem Domine“ ja „Palve pärast kaanonit“ „Kanon pokajanenist“. Kava korratakse 12. VIII Bad Neuenahri Rosenkranzkirches.

11.-16. VIII Maarja Nuudi kontserdid koos Hendrik Kaljujärvega: 11. VIII Austrias Innsbrucki Treibhausis, kolm järgnevat kontserti Saksamaal – 12. VIII Tauchas (Ancient Trans Festival), 15. VIII Jenas Kulturarena programmis Jena teatriväljakul ja 16. VIII Bielefeldis kontserdisarjas „Wednesday at the Castle“.

12. VIII Eesti Sinfonietta Solistid esinevad Kreekas Küklaadide festivali programmis Kavala mainekas kontserdipaigas, ajaloolises Imareti keskuses. Kavas on Vivaldi flöödikontsert „Il Gardellino“ ja C. Ph. E. Bachi Flöödikontsert d-moll, solistiks Oksana Sinkova, samuti Arvo Pärdi „Summa“, orkestri kontsertmeister Maano Männi on solistiks Ástor Piazzolla teoses „Suvi“ tsüklist „Neli aastaaega Buenos Aireses“. Veel kõlab Mozarti „Väike öömuusika“ ja Heino Elleri „Kodumaine viis“, lisapalaks Nikos Skalkottase „Epirotikos“ tsüklist „Viis kreeka tantsu keelpillidele“. Kontserdil teeb sissejuhatuse ning kommenteerib ettekantavat kreeka ja inglise keeles kohaliku konservatooriumi kunstiline juht George-Julius Papadopoulus. Eesti muusikud saavad festivalile tagasikutse.

12. VIII Austrias Grafeneggi Wolkenturmis mängib Euroopa Liidu Noorteorkester Vassili Petrenko dirigeerimisel kavas pealkirjaga „Nordlichter“ Arvo Pärdi „Fratrest“, solistiks Läti viiuldaja Baiba Skride. Kontserti korratakse 15. VIII Lätis Liepāja suvemuusikafestivalil Lielais Dzintarsi kontserdisaalis ja 18. VIII Itaalias Bolzano festivalil Teatro Comunales.

12. VIII Tšellist Andreas Lend esineb kontserdiga Horvaatias Pag'i saarel St. Francise kirikus festivali PagArt programmis, klaveril Daniel Detoni, ettekandel Schumann, Respighi, Brahms, Galina Grigorjeva „Molitva“ ja Arvo Pärdi „Peegel peeglis“. Andreas Lend on ühinenud ka Poolas resideeriva kammerorkestriga Baltic Neopolis Virtuosi, mängides koos nendega 2. VIII Poolas Szczecińis, 7. ja 9. VIII Norras Bergeni Griegi festivalil ning seejärel Vilniuses ja Kaunase Filharmoonias Pažaislise muusikafestivalil. Kavades sh R. Strauss, M. Karlowicz ja Tšaikovski.

12. VIII Mirjam Tally muusika Rootsis: teose „Lindude seltsis“ esitab tšellist My Hellgren Göteborgi lähistel Kalvi kirikus nüüdismuusikale pühendatud Kalvfestivaleni programmis. Elektroakustilise teose „The Voyager“ mängib helilooja 12. VIII ise Change Music Festivalil Varbergi kultuurimajas Komedianten.

13. VIII Külli Tomingas on solist ooperimuusika kontserdil Itaalias, Forte dei Marmi Villa Giulinis, partneriteks sopran Milica Ilic ja tenor Ivan Ajon Rivas, klaveril Luca Schieppati.

14. VIII Vsevolod Pozdejevi muusika kõlab Saksamaal Regensburgi tummfilminädalal, muusika esitab helilooja ise klaveril: tegemist on F. W. Murnau tummfilmiga „Phantom“, mis valminud 1922. aastal.

14. VIII USAs Stauntoni (VA) suvemuusikafestivalil on kontserdikavas „Iron Curtains“ ettekandel Arvo Pärdi „Summa“, esitajaks 8-liikmeline vokaalansambel.

14.-24. VIII Paavo Järvi juhatab Eesti Festivaliorkestri nelja debüütkontserti välismaal: 14. VIII õhtul Riia lähistel Jūrmala kuurordi Dzintari kontserdihallis, kavas on Šostakovitši Keelpillikvartett nr 8 (Kammersümfoonia) ja Esimene sümfoonia ning Erkki-Sven Tüüri akordionikontsert „Prophecy“, solistiks Lätist pärit Ksenija Sidorova; 19. VIII lõpetab Eesti orkester Turu muusikafestivali Soomes, mängides C. Nielseni süiti „Aladdin“, Tšaikovski Viiulikontserti, solistiks Lisa Bathiašvili, ja Šostakovitši Esimest sümfooniat. 22. VIII toimub kontsert Taanis Kopenhaagenis Tivoli kontserdimajas sealsel suvefestivalil, ettekandel samad Nielseni ja Tšaikovski teosed, lõpetamas Jean Sibeliuse Teine sümfoonia. 24. VIII viimase kontserdiga on Eesti Festivaliorkester osaline Läänemere festivalil (Baltic Sea Festival) Stockholmi Berwaldi hallis, ettekandel Šostakovitši Sümfoonia nr 1, Erkki-Sven Tüüri „Prophecy“ Ksenija Sidorovaga ning Sibeliuse Sümfoonia nr 2. Läänemere festivali (21.-29. augustil, tänavu 15. korda) peakorraldajaks on Rootsi Raadio, kunstilisteks juhtideks nimekad dirigendid Esa-Pekka Salonen ja Valeri Gergijev. Eesti orkestri kontserti afišeeritakse, et see toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul.

15. VIII Malmö kultuurifestivalil Rootsis on kavas kontsert „Tribute to Arvo Pärt“, mis toimub Malmö Sankt Petri kirikus. Esineb Petri Vokalensemble, juhatab Martin Arpåker, kavas on „Triodion“, „Tribute to Caesar“ ning kaks osa, „O Weisheit“ ja „O Morgenstern“ tsüklist „Sieben Magnificat-Antiphonen“.

18. VIII Kreekas Molyvosi rahvusvahelisel festivalil 'Catharsis' mängitakse ka Arvo Pärti, kontserdil Molyvosi katedraalis on ettekandel „Fratres“, esitajaiks Aleksandr Buzlov tšellol ja Petrit Ceku kitarril. „Fratres“ kõlab samal päeval ka USAs Portlandi (OR) kunstimuuseumis, mängivad Chris Fotinakis viiulil ja Amplified Repertory Chamber Orchestra.

19. VIII Iirimaal Kilkenny kunstifestivalil laulab Iiri Kammerkoor (Chamber Choir Ireland) oma uue kava „The Orthodox Spirit“, Marie Samuelsen juhatab peadirigent Paul Hillier. Arvo Pärdilt on ettekandel „Kleine Litanei“, kontserdipaigaks St. Canice's Roman Catholic Church. Kava on enne kõlanud 20.-22. VI ka Belfastis, Dublinis ja Limerickis.

19.-20. VIII Eesti muusikud Saksamaal Lübecki orelisuvel Lübecki toomkirikus, kaks kontserti. Esinevad Mari-Liis Uibo ja Arvo Leibur, Ka Bo Chan, Aare Tammesalu ja Andres Uibo. 19. VIII kava: Mozarti kirikusonaadid, Arvo Pärdi „Es sang vor langen Jahren“ ja „Vater unser“ (solist Ka Bo Chan), H. I. F. von Biberi ja J. S. Bachi sooloteosed keelpillidele. 20. VIII mängib Andres Uibo orelil F. Tunderi „Herr Gott, dich loben Wir“ ning siin kirikus tegutsenud Dietrich Buxtehude teose „Te Deum laudamus“ BuxWV 218, seejärel kõlavad Antonín Dvořáki „Viis bagatelli“ kahele viiulile, tšellole ja positiivorelile ning „Piiblilaulud“ Ka Bo Chan'iga solistina. Lisapalaks mängib Andres Uibo pühendusena Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäevale oma „Ave Maria't“.

19. ja 21. VIII Joel Remmeli Trio kaks kontserti Hiinas, tähistamas Eesti taasiseseisvuse aastapäeva. Korraldajaks programmi „2017 China-CEEC Cultural Season“ eestseisus, toimuvad kontserdid 19. VIII Chongquingis ja 21. VIII Pekingis. Trio kavades on omalooming.

19.-29. VIII Kristjan Järvi kontserdid noorteorkestriga Baltic Sea Philharmonic. Kavaga „Baltic Folk“ – Arvo Pärdi „Swansong“, Rahmaninovi II klaverikontsert, solistiks 15-aastane Aleksandr Malofejev, Stravinski 1945. aasta süit „Tulilind“, mis tõelise haruldusena mängitakse peast(!) – esinemised 19. VIII Gotlandi saarel Visby Strand Congress Hallis, otseülekandega televisioonis, 20. VIII Wiesbadeni Kurhausis Rheingau festivali programmis Medici TV otseülekandega, mis jälgitav ka festivali kodulehelt. Kolmas kontsert sama kavaga sünnib 23. VIII Itaalias Merano muusikanädalate avaõhtuna. Seejärel mängib noorteorkester neljal korral teist, maikuul esietendunud kava „Waterworks“: Philip Glassi Viiulikontsert nr 2 (The American Four Seasons) Mihhail Simonjaniga solistina ning Glassi „Aguas da Amazonia“ Charles Colemani orkestratsioonis. Kava avateosed varieeruvad – Berliini kontserdimajas, Wittenbergi lossiplatsil ja Hamburgis Elbphilharmonie' suures saalis Gene Pritskeri/G. F. Händeli/Colemani „Water Music“, Usedomi saare festivalil Peenemündes C. Nielseni Väike süit keelpillidele a-moll op. 1.

20. VIII USAs Seattle'is (WA) on ettekandel Arvo Pärdi teos „Peegel peeglis“, esitavad Erika Pierson tšellol, Annie Chang-Center klaveril, laval on veel Kaleidoscope Dance Company, vabaõhuetenduse paigaks Daybreak Star Indian Culture Center.

20. ja 25. VIII Akordionivirtuoos Tuulikki Bartosik esineb Soomes ja Rootsis. Soomes mängib ta 20. VIII Storied Sounds nime kandvas duos koos Timo Alakotila'ga Helsingis festivalil „Art Goes Kapakka“, nende kontsert toimub Wellamo kunstirestoranis. 25. VIII esineb Tuulikki koos väliseesti helilooja, koorijuhi ja pianisti Toomas Tuulsega Rootsis Wäddo's.

20.-29. VIII Lauri Vasar esineb solistina ooperietendustel Salzburgi festivalil, talle juba varasemast tähelepanu toonud lavastuses Aribert Reimanni ooperist „Lear“, kus Vasar laulab Glosteri krahvi osas (etendused 20., 23., 26. ja 29. VIII Felsenreitschules). „Leari“ mängivad Viini Filharmoonikud, dirigeerib Franz Welser-Möst, uuslavastuse on teinud Simon Stone, kuningas Leari nimiosa täidab Kanada bariton Gerald Finley.

21. VIII Berliini Kontserdimajas esineb kammerorkester O-Mordent Rootsist Hugo Ticciati juhatusel, kavas ka Arvo Pärdi „Silouan's Song“. Hollandis Oldenzaali St Plechelmi basiilikas Het Stiftfestivalil on kavas nimetuse all „Prayer of the Heart“ Arvo Pärdi „Da pacem Domine“ ja „Fratres“, esitajaiks Consensus Vocalis ja instrumentalistid, juhatab Klaas Stok.

23.-31. VIII Olari Elts dirigeerib Põhja-Iirimaal 23. ja 28. VIII Ulsteri Orkestrit Belfasti Ulster Hallis. Esimeses kavas kõlavad Balakirevi „Tamara“, Ljadovi „Võlujärv“ ja Rahmaninovi „Caprice bohémien“. Teises kavas on Mahleri „Totenfeier“, R. Straussi „Surm ja selginemine“ ning Eduard Tubina Kontrabassikontsert, solistiks läti muusik Gunars Upatnieks. Kontserdid kuuluvad BBC 3 suvekontsertide (s.o salvestatuna eetrisse) sarja. 30. VIII Kotka kontserdimajas ja 31. VIII Kuusankoskitalos seisab Elts taas Kymi Sinfonietta ees Soomes, ettekandel R. Straussi Serenaad puhkpillidele Es-duur, L. Bernsteini Serenaad viiulile ja orkestrile (solist Lara St John) ja Brahmsi Serenaad nr 1.

24. VIII UKs Southwelli muusikafestivalil on ettekandel Arvo Pärdi „Cantus in Memory of Benjamin Britten“, mängib Southwell Festival Chamber Soloists, juhatab Marcus Farnsworth. Kontserdipaik on 13.sajandist pärit Quire, Southwell Minster. Kava korratakse samas 25. VIII.

25. VIII Mihhail Gerts juhatab Stuttgarti festivali Internationaler Orgelsommer lõppkontserti Stuttgarti Stiftskirches, mängib Stiftsphilharmonie Stuttgart, solistiks helilooja ja dirigent, Stiftskirche peaorganist ja muusikajuht Kay Johannsen. Kavas Poulenci Orelikontsert ning Kay Johannseni loomingut (5 teost uue CD esitlusena) heliplaadilt „Sunrise“.

26. VIII Andres Mustonen dirigeerib 20. Riia rahvusvahelisel sakraalmuusika festivalil, kontsert Riia Peetri kirikus, ettekandel Bachi „Chaconne“ Tõnis Kaumanni seades orkestrile ja viiulile ning Mendelssohni „Lobgesang“ B-duur op. 52. Festivali korraldajaks on Läti Riiklik Akadeemiline koor Latvija, kes ka sellel kontserdil Mendelssohni teoses esineb, Bachi solistiks Andres Mustonen ise, koori solistideks sopran Inga Šlubovska-Kanceviča, metsosopran Laura Grecka, tenor Stanislav Leontjev, mängib Liepāja Sümfooniaorkester. Kontserdi kannab üle Läti Klassikaraadio.

26. VIII Malaisias Kuala Lumpuris Petronase filharmooniasaalis mängib Malaisia Filharmooniaorkester Arvo Pärdi teost „Cantus in Memory of Benjamin Britten“, dirigeerib Jonathan Bloxham. Kava kordub samas 27. VIII pärastlõunal.

26. VIII Ungaris Pannonhalmi 'Arcus Temporumi' festivalil mängib Budapesti basiilikas agentuuri Concerto Budapest sümfooniaorkester. Kavas on Arvo Pärdi teosed „Fratres“, „Greater Antiphons“ ja „Cantus in Memory of Benjamin Britten“, dirigendiks Zoltán Rácz. Festivalil 'Arcus Temporum' juhatab Zoltán Rácz Pärti ka 27. VIII Pilisszanto kirikus, siin on ettekandel koorioopus „Seitse magnificat-antifooni“.

26. VIII Andres Uibo annab soolokontserdi Saksamaal Flensburgis Nikolai kiriku orelil, mida peetakse Euroopa ja kogu maailma üheks haruldasemaks. Uibo kavas on F. Tunderi „Herr Gott, dich loben wir / Te Deum laudamus“, Andres Uibo „Apokalüpsise sümfoonia“ I osa „Then I Saw“, Erkki-Sven Tüüri „Spectrum I“, Uibo „Apokalüpsise sümfoonia IV osa „New Jerusalem“, D. Buxtehude „Herr Gott, dich loben wir / Te Deum laudamus“ BuxWV 218.

27. VIII Läti Rahvuslik sümfooniaorkester (LRSO) mängib peadirigent Andris Poga juhatusel Arvo Pärdi teost „Lamentate“, solistiks noor pianist Georgijs Osokins, kontsert toimub Vidzeme kontserdihallis „Cēsis“ ja kuulub LRSO suvefestivali programmi selle lõppkontserdina.

27. VIII Kristiina Poska juhatab Baseli Sümfooniaorkestrit Luzerni kultuurikeskuse kontserdisaalis Šveitsis, kavas Zoltán Kodály orkestrisüit „Háry János“, jutustajaks Florian von Manteuffel.

29. VIII Tšehhimaal Ostrava uue muusika keskuse korraldatud kavas „Voices in St. Wenceslas“ (festival Ostrava Days) on ettekandel Liisa Hirschi teos „Wings“. Festivaliorkestrit juhatab saksa dirigent Joseph Trafton, kontsert toimub 13. sajandil ehitatud Püha Wenceslase kirikus. Liisa Hirsch on kutsutud ka festivali nüüdismuusika residentuuri, kus õppejõuks on sh itaalia helilooja Salvatore Sciarrino.

31. VIII Soomes mängib Pori Sinfonietta Arvo Pärdi pala „Fratres“, juhatab Janne Nisonen, see on öökontsert „Yllätys“ Kesk-Pori kirikus, kava kordus 1. IX Kokemäe kirikus.