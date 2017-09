Esimene koolipäev toob kinno Jan Hřebejki "Õpetajanna"

Viljakas tšehhi režissöör Jan Hřebejk jätkab oma uue filmiga koostööd stsenarist Petr Jarchovskýga, kellega ta on koos filme teinud juba viimased 20 aastat. Nende auhinnatuim film on 2000. aastal valminud "Lahus olles langeme" ("Musíme si pomáhat"), mis kandideeris ka parima võõrkeelse filmi Oscarile. Jan Hřebejki filmid on 2000. aastast alates korduvalt linastunud Pimedate Ööde Filmifestivalil, mida ta on ka mõnel korral külastanud.

"Õpetajanna" põhineb tõestisündinud lool, mis juhtus stsenarist Petr Jarchovský koolis.

Viies filmi tegevuse Prahast üle Bratislavasse oli Hřebejkil võimalus töötada suurepäraste slovaki näitlejatega, kes ei ole kuigi tuntud väljaspool oma kodumaa televisiooni ja teatrilavasid. Peaosalist kehastab Zuzana Mauréry, kes oma rollisoorituse eest pärjati mullu Karlovy Vary filmifestivalil parima näitlejanna auhinnaga.

Treiler: