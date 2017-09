Alanud Pärdi päevad lõpetavad Nargenfestivali suve

Avakontserdil esitavad Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester Tõnu Kaljuste juhatusel kava, milles Arvo Pärdi teosed kohtuvad Johann Sebastian Bachi ja Eesti helilooja Pärt Uusbergi muusikaga.

Pärt Uusberg ütles, et talle tuli Tõnu Kaljuste ettepanek üllatusena ning loomeprotsess algas samuti koostöös Kaljustega. Uusberg lisas, et tema jaoks oli tegu huvitava ja suure võimalusega.

"See on olnud mul tegelikult nagu selline unistus, et kirjutada Eesti Filharmoonia Kammerkoorile ja Tallinna Kammerorkestrile just veel nii, et Tõnu Kaljuste juhataks. Ma ei olnud kunagi nii kindel, et see unistus võiks täituda," lausus Uusberg.

Pärdi päevade kontserdid toimuvad lisaks Tallinnale ka Pärt Uusbergi kodukohas Raplas. Samuti veel Paides, Rakveres, Viljandis, Tartus.

Kuna käesolev aasta on laste ja noorte kultuuriaasta, siis tänavu jõuab festival kirikute kõrval ka hea akustikaga koolisaalidesse. Pärdi päevad kestavad 11. septembrini.