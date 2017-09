ERR Los Angeleses: "Mu isamaa on minu arm" tõi emotsioonid välja

Laulupidu on Lääneranniku Eesti päevadel olnud kogu aeg kesksel kohal. Tänavuse festivali jaoks kokku pandud ühendkoori lauljad tulid Los Angelesse kohale San Franciscost, Seattle'st, Portlandist ning Vancouverist.

Samuti osalesid laulupeol Eesti koorid. Los Angelese segakoori dirigendi Kaie Pallo sõnul harjutab tema koor igal reedel. Nende repertuaaris on nii vanemate heliloojate loomingut kui ka uusi laulupeo laule.

Ka läänerannikul on teatud laulud, mis on inimestele eriti südamelähedased ning mida osatakse kaasa laulda.

"Kui sa laulad näiteks "Mesipuud" või "Mu isamaa on minu arm", siis see ei tähenda, kas on koos mitukümmend tuhat inimest või ainult kümme inimest - see teeb hinge soojaks ja toob pisara silma ikka," rääkis dirigent Kaie Pallo.

Lääneranniku Eesti päevadel on jäänud veel pidada rahvapidu, mis algab traditsioonilise rongkäiguga.