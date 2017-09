Vanemuises algas hooaeg "Naksitrallidega" tantsukeeles

Kuigi kolm sõpra läbivad laval täpselt samasugused seiklused nagu raamatuski, ent ei räägi etenduse jooksul sõnagi.

Eno Raua välja mõeldud ja Edgar Valteri joonistatud Muhv, Kingpool ja Sammalhabe saavad jäätiseputka juures juhuslikult kokku ja otsustavad koos seiklustele vastu minna. Vanemuise laval teevad nad seekord seda aga tantsukeeles.

"Tundus piisavalt hull väljakutse, kuna seal raamatus on tõesti tekstimassiivid päris suured ja päris olulised, et kuidas siis ilma sõnadeta nüüd kõike seda maailma seal edasi anda. See näis lihtsalt päris kibe väljakutse," meenutas lavastaja Katrin Pärn.

Lavastajate Katrin Pärna ja Janek Savolaineni sõnul on tegu üsna raamatutruu tõlgendusega. Naksitrallid teevad läbi kõik need seiklused, mis raamatussegi kirja pandud. Kolme peategelase kõrval on laval ka rotid, kassid ja loomulikult Muhvi punane furgoon.