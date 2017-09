Floristist maalikunstnikuks: Valgas avas isikunäituse Reet Heinla

Heinla viimase kolme aasta maalid kutsuvad hetkeks peatuma, mõtlema sügavamalt enda ümber ja üldistama. Elu on ilus, aga me ei oska seda ilu märgata, panna ennast sellest osa saama, leiab autor, kes oma loominguga juhatab vaataja mõnele uuele rajale maa ja mere vahel.

"Aeg on niisugune ja iga on selline, et tahad leida elu mõtet. Maalide kontseptsiooni ma mõtlen väga kaua. Olen ikkagi realist ja maalin reaalseid asju," lausus naine.

Kunstnik ja õppejõud Robert Suvi, kelle stuudios Reet Heinla maalimist õpib, näeb tema loomingus kaht poolt.

"Üks pool on sürrealistlik-illustreeriv. Need sobiksid mõne romaani juurde, Heinla oleks väga hea illustraator. Aga teine tahk on monumentaalsed, suure üldistusega maalid," iseloomustas Suvi.