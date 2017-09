Sõprus alustab kahe uue filmisarjaga

Sellest septembrist toob kino Sõprus igakuiselt publiku ette loenguvormis filmiõhtud, mis pakuvad nii noorematele kui vanematele filmisõpradele pääsetee linastuva filmi sisse, taha ja kaugemalegi, teatab kino.

Filmiõhtute loenguid viib läbi Tõnis Kahu. Filmikooli esimene loeng-filmiõhtu toimub 18. septembril ning avafilmiks on Francis Ford Coppola "Kõnelus".

Tõnis Kahu kirjeldas oma filmide valikut järgmiselt:

"Kõigepealt võiks öelda, et mõnes mõttes vaataksin isikliku valikuga filmiprogrammi koostamist kui jätku oma tööle ülikoolis. Loenguid lugedes on mul tihti tulnud viidata erinevatele filmidele ja on selgunud, et noorem põlvkond ei pruugi neid kultuuritekstidena kuigi hästi tunda. Iseküsimus on aga veel see, millist lähenemisviisi isegi suhteliselt tuntud filmide puhul kasutada. Oma valikus tahaksin vaadata filme kui teatavate probleemide püstitusi ja ka lahendusi ning ehk mõneti vähem teeksin valiku puhtalt subjektiivse meeldimise põhjal. Ehk siis isegi kui filmid juhtuvad olema tuntud, tahaksin neile anda ümber konteksti ja teoreetilise raamistiku, mis muidugi ei pruugi olla vaatajale kohustuslik, ent avardaks võimalike diskursuste mõjuvälja filmide ümber."

Teine eriprogramm saab hoo sisse 12. septembril ja selleks on õuduskino. Kinos Sõprus hakkab toimuma igakuine õudusfilmidele pühendatud programm pealkirjaga "Cinema Dentata" ehk "Hambuline kino". Sarja eesmärk on rikastada kohalikku kinoprogrammi kureeritud linastustega autorikino sarja eeskujul.

Sügisene filmide valim katab žanrisiseselt ja geograafiliselt laia spektri gootisugemetega üleskasvamisloost 50ndate Mehhikos põhjapõdrakasvatajate keskel hargneva vampiirilooni ajatul Lapimaal. Sarja esimene linastus septembris on eluajal kuuldavasti tähelepanuta jäänud Mehhiko lavastaja Carlos Enrique Taboada 1984. aasta "Veneno para las hadas" ehk "Mürki haldjatele". "Hambulise kino" avaseansile 12. septembril eelneb Ööülikooli loeng, mida sel korral viib läbi eksperimentaalpsühholoog Andero Uusberg, loengu teema on "Mida narratiiv inimesega teeb?".

7. septembril tuleb kinno ka tänavuse Cannesi filmifestivali võidufilm, Ruben Östlundi "Ruut".