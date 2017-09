Ameerika põlisasukate mured ja eluolu on Hollywoodi peavoolus olnud tabuteema, neist on eelistatud mööda vaadata, sest keskmist vaatajat ei huvita ju nende reservaatidesse surutud narkarite ja alkohoolikute käekäik, pealegi on see ebamugav teema igale valitsusele, olgu selle eesotsas siis demokraat või vabariiklane.