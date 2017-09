Kultuuriportaal soovitab: "Ivani lapsepõlv" ETV2's

August on käes. Lapsed hakkavad kooli minema. Ilmad on sügiseselt meeleolukad – sajab paduvihma, tuul lennutab katuseid ja puid. Kööki tikuvad moosikärbsed. Vannitoa trapp haiseb rohkem kui tavaliselt. Õhus on tunda peatselt algavat kõdu ja hääbumist.

Olen siinsamas ennegi kurtnud, et kõik Eesti linnad ei hinda oma kultuuripärandit võrdselt ega osuta väärilist tähelepanu olulistele isikutele, kes nendes linnades on elanud ja tegutsenud. Tartus ja Pärnus on selles osas asjad paremad, Tallinnas näiteks kehvemad.

Tallinna Fotokuu on neljandat korda toimuv biennaal, mis rõhutab fotokunsti kesksust tänapäeva kaasaegse kunsti maailmas. Samuti tuletab üritus meelde, et tänapäeval on kõik meie ümber fotografeeritud, alustades röntgeniga lõpetades satelliidipiltidega.

ilmi stsenaarium põhineb Vladimir Bogomolovi jutustusel "Ivan". 12-aastase Ivani lapsepõlv lõpeb päeval, mil fašistid lasevad maha tema ema ja õe. Poisi isa on juba rindel surma saanud. Orvuks jäänud Ivan liitub väeosaga ja hakkab tabamatuks luurajaks. Eluga riskides hangib ta hindamatuid andmeid vaenlase kohta. Kuid sõda on sõda...

