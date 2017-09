Tartu ülikool sai endale kunstide keskuse

4. septembril avati Tartu ülikooli vanas anatoomikumis kunstide keskus, mis hakkab koordineerima kogu ülikooli kunstiõpet. Keskus toob Tartusse erinevad õppeained Viljandi kultuuriakadeemiast, et maalimist ja fotograafiat saaksid õppida needki tudengid, kes on peaerialaks valinud näiteks programmeerimise.

Tartu ülikooli alguspäevil lahati anatoomikumis laipu, nüüd on need ruumid aga saanud ülikooli uue kunstide keskuse koduks, mis toob Viljandi kultuuriakadeemias õpetatavad ained Tartu tudengitele lähemale, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tartusse kunstide keskuse loomine ei tähenda seda, et kultuuriakadeemia Viljandist ära koliks. Erialane tasemeõpe jääb Viljandisse ja Tartus näiteks näitlejaeriala omandama hakata ei saa, küll aga erinevaid kunstialaseid vabaaineid.

Kunstide keskuse juhataja Tuulike Kivestu selgitas, et hästi tihti on olukordi, kus tuleb ainetele maha registreerida neid tudengeid, kes on kogemata ennast Viljandi ainetele kirja pannud, sest nad ei ole aru saanud, et see õpe on Viljandis. "Samas on Viljandis väga palju selliseid aineid, mida oleks väga kasulik omandada teiste erialade üliõpilastel"

Nii jõuab Tartusse ka pärimuskultuurialane õpe ning kunstide keskuses saab hakata õppima näiteks pärimustantsu. Kivestu sõnul on keskuse põhiline eesmärk, et teiste erialade tudengid kunste ka oma peaerialaga lõimida saaksid. "Kõige lihtsam on näidet tuua näiteks õpetajakoolitusest, kuna alates sellest, et me pakume näiteks helitehnoloogia või arvutimuusikaalast kursust, kasvõi selleks, et tulevane õpetaja teaks, misasi on pulkjuhe ja kuhu see pista, et väga suurt pauku ei käiks."

