Harry Liivrand: Agu Pilt oli moemaailmast sammu ees

Näitus "Homohetero 2" näitab läbilõiget Agu Pildi moeloomingust. Väljas on kostüümid teatritele, varieteele, tema enda moeshow'dele ning ka mitmed personaalsed tellimustööd.

Kuraator Harry Liivrand ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Agu Pilt astus justkui moemaailmast sammu ees. "Kuulsad koonusrinnad, mis said tuntuks Madonna videotes, tundub, et Pilt ennetas teda," sõnas Liivrand ja selgitas, et Pilt ühendab endas 1930. aastate art deco ja diskoglamuuri selle parimal ja maitsekal viisil, tuues välja esinejate seksapiili ja erootilise poole, mis alati varieteekunsti juurde kuulub.

Moenäitus on avatud 7. oktoobrini Tallinna Kastellaanimaja galeriis.