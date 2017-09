Tallinna Fotokuu raames saab kogeda nii sipelgaid põrandapragudes kui helikarjeid näitusesaalides

Tallinna Fotokuu on neljandat korda toimuv biennaal, mis rõhutab fotokunsti kesksust tänapäeva kaasaegse kunsti maailmas. Samuti tuletab üritus meelde, et tänapäeval on kõik meie ümber fotografeeritud, alustades röntgeniga lõpetades satelliidipiltidega.

Tallinna Fotokuu tegevjuht Kadri Laas selgitas "Aktuaalses kaameras", et enamustel nende näitustel ei ole näha ainult fotosid seintel, vaid on ka maalinäitusi ja avaliku ruumi installatsioone. "Samuti korraldame residentuure, filmiprogramme ja nii edasi."

Fotokuu algas näitusega "Visuaalkurnatu" Tallinna kunstihoones, mille keskmes on väljamõeldud tekstide kogum, mida ümbritsevad erinevate kunstnike teosed. Laas selgitas, et selle näituse puhul saab rääkida kuraatori huvist selle vastu, kuidas kujutis tekib. "Ta näitab, et kujutis võib olla midagi, mida me siin näituseruumis ei näe, vaid hoopis midagi, mida kunstnik nägi ja selle kaudu kujutas heli- või kirjutusteost."

Fotokuu avanäituse mitmed teosed on loodud just konkreetseid ruume silmas pidades. Näiteks Antonis Pittase installatsioon "Käed küljes" seob vene avangardismi teemat avaliku ruumi ja monumentaalsusega tänapäeval. Kunstnik sõnas, et ta tahtis samal ajal projitseerida sellesse ruumi erinevaid trajektoore. "Nii ma jagasin ruumi kaheks pooleks, et tekiks kolmnurk ja vaataja võib valida kas vasaku või parema poole," ütles Pittas.

Tallinna Fotokuu üritused toimuvad kuni 8. oktoobrini Tallinnas ja Narvas.