Kassifilm "Kedi" on seni aasta vaadatuim dokumentaalfilm kodumaises kinolevis

Kinokülastatavuse edetabeli tipus domineerivad täispikad meelelahutuslikud anima- ja mängufilmid ning tõsielulool on keerulisem jõuda laiema vaatajaskonnani. Ometi suudavad mõned dokumentaalid meelitada kinno suurema hulga publikut. Käesoleval kümnendil on edukaimateks dokfilmideks olnud Ron Fricke’i "Samsara" (13 438 vaatajat) ja loodusdokumentaal "Amazonia" (11 820 vaatajat), kodumaistest filmidest on edukaimad Andres Maimiku ja Kaidi Kaasiku "Kuku - mina jään ellu" (6240 vaatajat) ning Heilika Pikkovi "Õlimäe õied" (4803 vaatajat).

Filmi edu saladust tasub otsida nii kassides kui ka filosoofilises lähenemises kaasaegse elu mõtestamisse. Vahur Luhtsalu võttis 28.

juuli kultuurilehes Sirp linateose kokku järgnevalt: "Kuigi filmi keskmes on kassid ning neid vilksab kogu filmi vältel kaadrisse tõesti palju, on Istanbuli tänavakassid pigem ajendiks, et jutustada palju sisukam ja põnevam lugu Istanbulist, selle linna asukatest ning türklaste, aga laiemalt linnastunud inimese suhtest (või selle suhte puudumisest) loomade ja elusloodusega."

Istanbuli tänavakasside ja neid ümbritsevate inimeste põnevat elu filmis "Kedi" saab jätkuvalt vaadata kinodes üle Eesti.