Keelesäuts. Mis on MÕK?

Ühes varasemas keelesäutsus olen rääkinud lühenditest, mida igapäevaelus kohtame. Seoses kooliaasta algusega tahan nüüd rääkida ühest akronüümist, mis on väga tuttav koolijuhtidele, haridusaktivistidele ja õpetajatele, aga võib-olla mitte nii selge lapsevanemate ja õpilaste jaoks. See akronüüm on MÕK.

MÕK on meie riigi ametlik eesmärk, see on kirjas „Eesti elukestva õppe strateegias 2020“ ja sealse sõnastuse järgi on see „iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus“.

„Muutuval õpikäsitusel“ on palju sünonüüme, nt „uus“, „mittetraditsiooniline“, „nüüdisaegne“ või „tänapäevane õpikäsitus“. MÕK-ist on tuletatud uusi sõnu, nt tegusõna „mõkistama“. Sageli öeldakse „muutuva õpikäsituse“ asemel hoopis „muutunud õpikäsitus“, mis on keeleliselt ebatäpsem, kuna kirjelduste järgi areneb MÕK päev-päevalt edasi. Haridusvisionääride seisukoht on, et MÕK ehk muutuv õpikäsitus on suur ühine liikumine – iga õpetaja, koolijuht, lapsevanem ja õpilane saab koos teistega anda oma panuse, et meil kõigil oleks koolis parem olla.

Ilusat ja paremat kooliaastat kõigile!