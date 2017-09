Vaba Lava hooaja avalavastuse peaosades mängivad Mirtel Pohla ja Jarmo Reha

19. septembril esietendub Vaba Lava teatrikeskuse uue hooaja esimene lavastus, milleks on prantsuse režissööri ja lavastaja Alexandre Zeffi visuaal-poeetiline teatriinstallatsioon “Big Data”. Peaosades on Mirtel Pohla ja Jarmo Reha.

„Big Data“ uurib, kuidas navigeerida digitaalse revolutsiooni järgses maailmas, kus kolossaalse andmemahu tõttu on kättesaadav mistahes informatsioon.

Lavastaja Alexandre Zeff ütleb, et kunagi inimkonna ajaloos pole elu olnud inimeste jaoks nii soodne: „Oleme sisenenud uude ajastusse, kus esmapilgul näib kõik võimalik ja iga kõrgus ületatav: eluiga pikeneb, haigused on kontrolli all, inimesi ohustab pigem ülekaal kui nälg, sõjalises konfliktis surma saada on vähem tõenäoline kui surra oma käe läbi jne. Kuid igal mündil on paraku ka teine pool: me oleme täielikult kaotamas võimalust privaatsusele, anonüümsus näib olevat välistatud ning peame elama ühiskonnas, kus iga meie sammu on võimalik kontrollida. Kuidas kujutada laval inimeksistentsi, kus meid ümbritsev info üleküllus võib muutuda kakofooniliseks müraks?”

„Big Data“ kujuneb näitlejate, tantsijate ja muusikute ühisloomingus ning üritab interdistsiplinaarsete kunstiliste vahenditega edasi anda ajastu vaimu, pulseerivat organismi, võimsa vooluga jõge, mis haarab kaasa kõike, mis teele ette jääb.

Lavastuse koreograafiline abi on Teet Kask, videokunstnik Alyona Movko, helikujundus Savva Terentyev, tantsijad Jevgeni Grib ja Marita Weinrank.

Etendused toimuvad Vaba Lava teatrisaalis 19., 20. ja 24. septembril ja 10. oktoobril kell 19 ning on inglise keeles, eesti-, vene- ja prantsusekeelsete subtiitritega. Pärast 20.09 etendust toimub vestlus kunstnikega. Lavastus pole mõeldud alla 14-aastastele teatrikülastajatele.

Alexandre Zeff on tunnustatud prantsuse noorema põlvkonna näitleja, teatrilavastaja, filmirežissöör ning produtsent. Ta on loonud nii lühifilme kui täispikki mängufilme, samuti dokumentaale. Vaatamata noorele eale on ta teinud üle 20 teatri- ja filmirolli. Zeff on lõpetanud Pariisi Konservatooriumi Teatriakadeemia (Conservatoire national supérieur d’art dramatique) esmalt näitleja ja hiljem lavastajana ning samuti Pariisi filmikõrgkooli La Femis (Fondation Européenne pour les Métiers de l’Image et du Son). 2007. aastal lõi Alexandre Zeff oma teatrikompanii nimega La Camara Obscura.

Hooaja avalavastus “Big Data” on osa Vaba Lava 2017/18 aasta kuraatoriprogrammist, mille valisid välja hooaja kuraatorid José Alfarroba ja Tristan Barani Prantsusmaalt, konsultandiks oli Vaba Lava teatrikeskuse juhatuse liige ja tegevjuht Kristiina Reidolv. Lavastus valiti välja 142 taotluse seast, mis laekusid Vaba Lava ideekonkursile.

Vaba Lava on kaasaegne ja avatud etenduskunstide keskus, mille eesmärgiks on pakkuda väiketeatritele ja vabatruppidele soodsaid arengutingimusi nii teatrihoone kui erinevate tugiteenuste näol, ning arendada rahvusvahelist koostööd.