Kirjanike liidu esimehed. Jan Kaus: mul oli soov midagi korda saata

Jan Kaus meenutas, et toona esimeheks saades oli tal soov midagi muuta ja korda saata. "Sel ajal oli eriti õhus teema raamatukogude ning kirjanike vahel, et kuidas peaks raamatukogude valikuid komplekteerima ja mil määral peaks seal olema Eesti kirjandust," selgitas ta ja lisas, et kui 2004. aasta üldkogul tõi Jürgen Rooste välja, et kirjanikud peaksid hakkama teatud regulaarsusega külastama raamatukogusid, siis tundis ta EKL esimehena, et peaks rakendama mingit praktikat.

Kirjanikuna naudib Kaus enda sõnul kõige enam just varieeruvust. "Mul ei ole selgelt eelistust, et mulle meeldiks mingisugune žanr või liik kõige enam, ma naudingi just seda, et saan kirjutada erinevaid asju, näiteks kirjutasin ma ju ka Märt-Matis Lille ooperile "Tulleminek" libreto."

"Ma sain toimetamise väärtuslikkusest aru üsna hilja, see oli ajal, kui ma tegin koostööd Merike Riivesega, kes toimetas minu romaani "Hetk"," sõnas Kaus ja kinnitas, et inimesed peaksid igasuguse kirjasõna puhul aru saama toimetamise kasulikkusest. "Minu arvates peaks iga teksti juures olema lisaks sisutoimetajale ka keeletoimetaja, kes käib üle kõik keelelised nüansid, seetõttu teen ma alati ettepaneku, et nende raamatute juures, mida ma toimetama hakkan, oleks siiski kaks toimetajat."